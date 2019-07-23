Испытано на себе: британская журналистка в восторге от бизнес-класса Аэрофлота

Дженнифер Ньютон (Jennifer Newton) отправилась Россию. Расстояние между Лондоном и Москвой британская журналистка дважды преодолела в бизнес-классе Аэрофлота. И оказалась приятно удивлена как самолетом (новеньким Airbus A330), так и уровнем сервиса.

«Пролетая над бескрайними русскими просторами, удобно раскинувшись в огромном кресле класса Бизнес, с бокалом шампанского в руках, я спрашиваю себя: «Неужели я лечу Аэрофлотом?» - приятно удивилась далеко не в первый раз путешествующая самолетом Дженнифер Ньютон.

Дело в том, что со временен СССР за российской авиакомпанией тянется не лучшая репутация по безопасности полетов и сервису, Но времена изменились, а с ними и Аэрофлот.

...Но вернемся к перелету журналистки. В аэропорту после короткого визита в бизнес-зал SkyTeam она проходит одной из первых пассажиров на борту самолета.

«У входа меня приветствует улыбающаяся стюардесса, одетая в ярко-оранжевую униформу, включающую элегантные белые перчатки. Как на приеме у Ее Величества, - отмечает путешественница. - Она приветствует меня на русском, но, замечая мой непонимающий взгляд, повторяет на английском, одновременно проверяя мой посадочный».

Стюардесса провожает британку к креслу, на котором лежат подушка и одеяло. Другая бортпроводница предлагает на выбор стакан сока или бокал игристого вина Bollinger. Гостья выбирает игристое. А вместе с бокалом вручают дорожный набор, тапочки и наушники для бортовой системы развлечений.

«Маленький дорожный набор упакован в ярко-голубую косметичку, декорированную фотографией бортпроводницы Аэрофлота. В ней есть все, чего вы ждете от содержимого набора: ручка, зубная щетка, паста, расческа, ложка для обуви и маска для сна, - отмечает Дженнифер Ньютон. - Приятно удивляют бальзам для губ и крем для рук премиальной французской марки L'Occitane en Provence – очень стильно. Тапочки – еще один сюрприз. Их ни в одной компании мне раньше не предлагали».

Условия перелета были весьма комфортными. Одним нажатием кнопки кресло бизнес-класса раскладывается в полноценную кровать. И, хотя за три часа двадцать минут полета журналистка не сомкнула глаз, признает, что у пассажира на таком кресле есть возможность прекрасно выспаться. Соседей отделяет перегородка в подлокотнике. Размер экрана бортовой системы 15.4 дюйма, где предлагают фильмы на английском, русском и китайском. А крепкие брендированные аэрофлотовские наушники британка считает лучшими из тех, что ей доводилось использовать в полете, с практически идеальным звуком.

Завтрак в полете тоже не разочаровал путешественницу. После некоторых размышлений она заказала кукурузную кашу, которую подают с круассаном, маслом и джемом, баночкой йогурта. Это интересное блюдо: вкус и текстура сильно отличаются от привычной каши, но очень приятные – как и круассан с йогрутом.

«В целом, оба моих перелета Аэрофлотом одни из самых комфортных в моей жизни. В наличии все, чего мы ждем от бизнес-класса – шикарное шампанское, удобный дорожный набор и раскладывающиеся кресла-кровати. Можно ли сравнить этот бизнес-класс с чем-то вроде Qatar Airways и Emirates, которые регулярно получают награды за свой бизнес-сервис? Может быть, нет, - приходит к выводу Дженнифер Ньютон. - Можете ли вы быть уверены, что бизнес-класс Аэрофлота - это современный салон, оснащенный комфортабельными креслами, внимательный персонал, обеспечивающий профессиональный сервис, а также премиальное питание и напитки? Абсолютно точно.