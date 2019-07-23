2019-07-23T19:40:22+03:00
Спорт

Футболки именитых спортсменов помогли пострадавшим от наводнения в Иркутске

В Москве состоялся благотворительный аукцион, на котором собрали 651 тысячу рублей
Назар АНТОНОВ
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Фото предоставлено пресс-службой аукциона.Фото предоставлено пресс-службой аукциона.
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В конце июня масштабный катаклизм в Иркутской области оставил без крова и имущества тысячи людей. В московском «Гранж кафе» волонтёры организовали благотворительный аукцион, чтобы помочь пострадавшим в результате наводнения. Всего удалось собрать 651 000 рублей, которые направили Иркутскому региональному отделению Красного креста для адресной помощи пострадавшим.

Главными лотами аукциона стали футбольные мячи – один, с автографами сборной России по футболу, и официальный мяч женского Чемпионата мира по футболу с автографом первого в истории генерального секретаря ФИФА госпожи Фатмы Самуры. Этот мяч подписала и привезла в Россию Виктория Лопырёва, в итоге он ушёл с молотка за 95 000 рублей к директору Загорского трубного завода Денису Сафину.

Футболисты вообще блистали в этот вечер. Андрей Тихонов подписал для аукциона футболку ФК «Крылья советов», а Дмитрий Булыкин не только передал футболку Локомотива, но и лично поприветствовал участников вечера, напомнив о важности благотворительности. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев передал футболку с автографами игроков клуба, а основательница бренда «Zasport» Анастасия Задорина передала набор коллекционных значков и VIP карту бренда.

Благотворители – любители хоккея получили бейсболку питерского СКА с автографами игроков хоккейного клуба и джерси легендарных Ларионова и Фетисова. Причем подарок от Вячеслава Фетисова привезли уже после старта аукциона: министр социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева успела получить автограф легенды буквально перед посадкой в самолет.

Издательский дом «Комсомольская правда» выставил три лота – участие в рубрике «Вопрос дня» в газете, эфирное время на Радио «КП» и публикацию на KP.RU. Они ушли с молотка за 95 тысяч рублей.

Компания «Дисней» предоставила постеры с автографами звезд. «Тачки 3» - с подписями актеров озвучания: Дмитрий Харатьян, Лена Летучая, Алика Смехова и Ирина Пегова. «В поисках Дори» - автографы режиссера Эндрю Стэнтона и продюсера Линдси Коллинз. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с автографом продюсера Джерри Брукхаймера.

Свои лоты также предоставили телеведущая Яна Чурикова, писатель Владимир Торин, поэтесса Сола Монова, «Советский спорт», «Эхо Москвы», компании Северсталь и БИОКАД. На собранные средства будут закуплены кровати, матрацы, постельное бельё, оборудование для просушки домов.

- Внимание и поддержка такого большого количества людей, наших звёзд, особенно важны сейчас. Это хороший пример для всей нашей страны, - отметил Сергей Давидян, председатель Иркутского областного отделения красного креста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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