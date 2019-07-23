Лунный календарь на август 2019: фазы Луны, благоприятные дни
1 августа, четверг
30-й-1-й лунный день. Новолуние во Льве.
Благоприятный день, который будто бы притягивает хорошие события и известия. Не теряйтесь и тоже постарайтесь обогатить этот мир добрыми поступками. Но помните, что 30- й лунный день больше подходит для отдыха, нежели для работы.
Именинники: Григорий, Дмитрий, Роман, Серафим, Степан, Тихон.
2 августа, пятница
2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Пополняем запасы. Сейчас надо провести ревизию и понять, чего вам не хватает. Приветствуется поход по магазинам, занятие заготовками на зиму. В этот же день хорошо стартовать с новыми проектами, сулящими щедрые дивиденды.
Именинники: Афанасий, Илья.
3 августа, суббота
3-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Сегодня можно заметить результаты предыдущих трудов. Это придаст сил и ускорение в текущих делах. Но рассчитывать придется только на себя. Эти лунные сутки совсем не подходят для коллективной работы.
Именинники: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.
4 августа, воскресенье
4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
В этот день мы подвержены влиянию Венеры. А значит, всем любовно-романтическим делам — зеленый свет. Идем на свидания, знакомимся с потенциальными вторыми половинками. Обострена интуиция. Доверяйте ей.
Именинники: Алексей, Мария, Михаил, Фока.
5 августа, понедельник
5-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Отличный день для людей активных, деятельных. Хорошо менять место работы или должность. Переезжать.
Также день подходит для хозяйственных хлопот, мелкого ремонта и для романтических свиданий.
Именинники: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор
6 августа, вторник
6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Главный совет: воздержитесь от поездок, путешествий и больших трат. День больше подходит для отдыха, расслабления и неспешной рутинной работы. Не планируйте подвигов, из этого мало что получится.
Именинники: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман, Кристина.
7 августа, среда
7-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Творческий и продуктивный день. Сегодня удастся полностью погрузиться в дело и найти необычные варианты решения непростых задач.
Особую роль играет слово — и ранит, и дарит надежду, веру. Так что осторожнее в выражениях!
Именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.
8 августа, четверг
8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
День преображения. Можно начинать новую жизнь, новые привычки.
Хорошо видоизменять внешность — стиль в одежде, прическу. Перемены будут только во благо. И не забудьте про самообразование!
Именинники: Моисей, Прасковья, Федор.
9 августа, пятница
9-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Нестабильный день в эмоциональном плане. Смелые порывы будут остановлены страхом. Не форсируйте события. Если игра действительно стоит свеч, примите решение «выдержав» его.
Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа, суббота
10-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Идеальный момент для хозяйственных хлопот. Наведите порядок, распланируйте дела и приобретения на ближайшее будущее. Хорошо заниматься строительством, ремонтом.
А еще зеленый свет для всевозможного благоустройства в саду и на огороде.
Именинники: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.
11 августа, воскресенье
11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
День обладает особым качеством: все тайное становится явным. Избегайте вранья и преувеличений. Это касается не только отношений с другими людьми. Будьте честным, в первую очередь, по отношению с самим собой. Проанализируйте свои поступки и сделайте правильные выводы, без прикрас.
Именинники: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.
12 августа, понедельник
12-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Займитесь собой, своим внутренним миром. Подумайте о желаниях и целях.
Сделайте приятное для своей души — идеальны походы в храмы или места силы — кому, что ближе.
А вот для физических нагрузок не лучшее время.
Именинники: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
13 августа, вторник
13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Судьба может послать испытания, которые заставят задуматься об избранном пути, цели. Не сворачивайте со своей дороги. Минутные слабости сменятся уверенностью в своей правоте, а еще откроется столь долгожданное второе дыхание. Главное, не бросать начатое на полпути.
Именинники: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа, среда
14-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Последний перед полнолунием день обладает одновременно нервозностью, а также возможностью трезво взглянуть на вещи и исправить недочеты. Не ленитесь, активно беритесь за дела: не стоит тянуть за собой долги и недоделки.
Именинники: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.
15 августа, четверг
15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.
Завершаем начатые дела. Занимаемся благотворительностью и добрыми делами. Не стоит сейчас бросать деньги на ветер, лучше провести день аскетично, без излишеств и без шумных мероприятий.
Именинники: Василий, Никодим, Степан.
16 августа, пятница
16-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
День хорош для интеллектуальной работы, принятия решений, проведения массовых мероприятий.
Постарайтесь решать все вопросы спокойно, не повышая голоса и не проявляя агрессию.
Именинники: Антон, Кузьма.
17 августа, суббота
17-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Легкий день. Нагрузки — как физические, так и умственные, - сегодня не особо желательны. Субботу надо провести отдыхая, расслабляясь, напитываясь положительной энергией. Так что встречи с прекрасным будет не избежать!
Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максим.
18 августа, воскресенье
18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Стоит внимательно относится к тому, что происходит сегодня. Помните, что судьба нередко посылает нам знаки. Прислушивайтесь к интуиции. А она сегодня понадобится, придется сделать свой выбор.
Для активных действий не подходящий момент.
Именинники: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.
19 августа, понедельник
19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Трудный день. Его стоит провести в спокойствии, без нервов и выяснения отношений. Повышенная травмоопасность, так что сведите к минимуму занятия экстремальными видами спорта и внимательнее глядите под ноги!
Принятие важных решений отложите!
Именинники: Нонна, Макар, Михаил.
20 августа, вторник
20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Успеха добьются те, кто будет работать в команде. Коллективному разуму любые задачи будут по плечу. А вот в одиночку сейчас большое дело не сдюжить.
Продуктивным будет разбор полетов и планирование на будущее.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Никанор, Петр.
21 августа, среда
21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Энергия на подъеме. Настало время больших дел, новых начинаний.
Хорошо браться за глобальное строительство, переезжать, вступать в должность и завязывать семейные отношения.
Именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.
22 августа, четверг
22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Золотое время для поездок на отдых, командировок.
В этот день цель, которую вы наметили себе, видна, как никогда ясно. Главное, не сбавлять темпа на пути к ней и не расслабляться.
Благоприятно получать знания и вести наставническую деятельность.
Именинники: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр.
23 августа, пятница
23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Нестабильный день, характеризующийся не просто перепадами настроения, а настоящими приступами агрессии. Держите эмоции под контролем, не ввязывайтесь в ссоры.
Лучше провести день в уединении. Если же такой возможности нет, займитесь монотонной, будничной, но при этом целиком поглощающей работой.
Именинники: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Роман, Савва.
24 августа, суббота
24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Яркий легкий день — самое то для новых романтических знакомств, свиданий. Сегодня невероятные шансы загладить свою вину перед второй половинкой и вымолить прощение за неприглядные поступки. Хорошо назначать даты свадьбы и заниматься матримониальными хлопотами.
Именинники: Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.
25 августа, воскресенье
25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Не форсируйте события, не стремитесь объять необъятное. Рук не хватит и сил тоже. Они сегодня весьма скромны. Имейте это в виду, планируя день. Лучшее занятие — отдых во всех его проявлениях.
Именинники: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.
26 августа, понедельник
25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Понедельник в принципе по большей части такой, что лучше обойтись без активных действий. А этот день вообще лучше не попадаться на глаза к начальству и не приставать ни к кому со своими инициативами. Даже если они дельные, их все равно никто не оценит сейчас.
Именинники: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа, вторник
26-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Успех дня будет целиком зависеть от вашего эмоционального настроя. Так что приступаем к делу с азартом, надеждой и улыбкой.
Для финансовых операций, заключения договоров и ведения переговоров время не подходящее.
Именинники: Александр, Алексей, Василий, Владимир, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
28 августа, среда
27-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
В этот день не стоит отправляться в путешествия и командировки. А для остальных дел - зеленый свет. Стоит уделить время хозяйственным делам и ликвидировать мелкие поломки и недоделки в квартире или доме.
Именинники: Мария.
29 августа, четверг
28-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
День не блещет энергией, она как раз пошла на спад. Поэтому не стоит чересчур активно себя вести. Ко всем делам подходите с чувством, с толком. Крайне не желательно сейчас отходить от привычного образа жизни — например, переезжать или менять место работы.
Именинники: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.
30 августа, пятница
29/1-й лунные дни. Новолуние в Деве.
Один из тяжелых дней лунного цикла. Надо удвоить внимание, умерить пыл, а эмоции держать под контролем. Избегайте ссор. Не стоит также «клевать» на «выгодные предложения» (возьмите паузу на раздумья) и отправляться за крупными покупками.
Именинники: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа, суббота
2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Благоприятный день для большинства дел. Один из лучших моментов для заключения семейного союза. Также в этот день хорошо знакомиться с потенциальной второй половинкой. И для бизнеса — подходит: для переговоров, заключения важных сделок.
Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна.
ИСТОЧНИК KP.RU