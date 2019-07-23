2019-07-23T20:31:38+03:00
Гороскоп

Лунный календарь на август 2019: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на август 2019 года
Алина БОГДАН
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Луна на фоне телебашни в немецком Штутгарте.Луна на фоне телебашни в немецком Штутгарте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 августа, четверг

30-й-1-й лунный день. Новолуние во Льве.

Благоприятный день, который будто бы притягивает хорошие события и известия. Не теряйтесь и тоже постарайтесь обогатить этот мир добрыми поступками. Но помните, что 30- й лунный день больше подходит для отдыха, нежели для работы.

Именинники: Григорий, Дмитрий, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа, пятница

2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Пополняем запасы. Сейчас надо провести ревизию и понять, чего вам не хватает. Приветствуется поход по магазинам, занятие заготовками на зиму. В этот же день хорошо стартовать с новыми проектами, сулящими щедрые дивиденды.

Именинники: Афанасий, Илья.

3 августа, суббота

3-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сегодня можно заметить результаты предыдущих трудов. Это придаст сил и ускорение в текущих делах. Но рассчитывать придется только на себя. Эти лунные сутки совсем не подходят для коллективной работы.

Именинники: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа, воскресенье

4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

В этот день мы подвержены влиянию Венеры. А значит, всем любовно-романтическим делам — зеленый свет. Идем на свидания, знакомимся с потенциальными вторыми половинками. Обострена интуиция. Доверяйте ей.

Именинники: Алексей, Мария, Михаил, Фока.

5 августа, понедельник

5-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Отличный день для людей активных, деятельных. Хорошо менять место работы или должность. Переезжать.

Также день подходит для хозяйственных хлопот, мелкого ремонта и для романтических свиданий.

Именинники: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа, вторник

6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Главный совет: воздержитесь от поездок, путешествий и больших трат. День больше подходит для отдыха, расслабления и неспешной рутинной работы. Не планируйте подвигов, из этого мало что получится.

Именинники: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман, Кристина.

7 августа, среда

7-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Творческий и продуктивный день. Сегодня удастся полностью погрузиться в дело и найти необычные варианты решения непростых задач.

Особую роль играет слово — и ранит, и дарит надежду, веру. Так что осторожнее в выражениях!

Именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа, четверг

8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

День преображения. Можно начинать новую жизнь, новые привычки.

Хорошо видоизменять внешность — стиль в одежде, прическу. Перемены будут только во благо. И не забудьте про самообразование!

Именинники: Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа, пятница

9-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Нестабильный день в эмоциональном плане. Смелые порывы будут остановлены страхом. Не форсируйте события. Если игра действительно стоит свеч, примите решение «выдержав» его.

Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа, суббота

10-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Идеальный момент для хозяйственных хлопот. Наведите порядок, распланируйте дела и приобретения на ближайшее будущее. Хорошо заниматься строительством, ремонтом.

А еще зеленый свет для всевозможного благоустройства в саду и на огороде.

Именинники: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа, воскресенье

11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День обладает особым качеством: все тайное становится явным. Избегайте вранья и преувеличений. Это касается не только отношений с другими людьми. Будьте честным, в первую очередь, по отношению с самим собой. Проанализируйте свои поступки и сделайте правильные выводы, без прикрас.

Именинники: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа, понедельник

12-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Займитесь собой, своим внутренним миром. Подумайте о желаниях и целях.

Сделайте приятное для своей души — идеальны походы в храмы или места силы — кому, что ближе.

А вот для физических нагрузок не лучшее время.

Именинники: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа, вторник

13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Судьба может послать испытания, которые заставят задуматься об избранном пути, цели. Не сворачивайте со своей дороги. Минутные слабости сменятся уверенностью в своей правоте, а еще откроется столь долгожданное второе дыхание. Главное, не бросать начатое на полпути.

Именинники: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа, среда

14-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Последний перед полнолунием день обладает одновременно нервозностью, а также возможностью трезво взглянуть на вещи и исправить недочеты. Не ленитесь, активно беритесь за дела: не стоит тянуть за собой долги и недоделки.

Именинники: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа, четверг

15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.

Завершаем начатые дела. Занимаемся благотворительностью и добрыми делами. Не стоит сейчас бросать деньги на ветер, лучше провести день аскетично, без излишеств и без шумных мероприятий.

Именинники: Василий, Никодим, Степан.

16 августа, пятница

16-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

День хорош для интеллектуальной работы, принятия решений, проведения массовых мероприятий.

Постарайтесь решать все вопросы спокойно, не повышая голоса и не проявляя агрессию.

Именинники: Антон, Кузьма.

17 августа, суббота

17-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Легкий день. Нагрузки — как физические, так и умственные, - сегодня не особо желательны. Субботу надо провести отдыхая, расслабляясь, напитываясь положительной энергией. Так что встречи с прекрасным будет не избежать!

Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максим.

18 августа, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Стоит внимательно относится к тому, что происходит сегодня. Помните, что судьба нередко посылает нам знаки. Прислушивайтесь к интуиции. А она сегодня понадобится, придется сделать свой выбор.

Для активных действий не подходящий момент.

Именинники: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

19 августа, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Трудный день. Его стоит провести в спокойствии, без нервов и выяснения отношений. Повышенная травмоопасность, так что сведите к минимуму занятия экстремальными видами спорта и внимательнее глядите под ноги!

Принятие важных решений отложите!

Именинники: Нонна, Макар, Михаил.

20 августа, вторник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Успеха добьются те, кто будет работать в команде. Коллективному разуму любые задачи будут по плечу. А вот в одиночку сейчас большое дело не сдюжить.

Продуктивным будет разбор полетов и планирование на будущее.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Никанор, Петр.

21 августа, среда

21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Энергия на подъеме. Настало время больших дел, новых начинаний.

Хорошо браться за глобальное строительство, переезжать, вступать в должность и завязывать семейные отношения.

Именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор.

22 августа, четверг

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Золотое время для поездок на отдых, командировок.

В этот день цель, которую вы наметили себе, видна, как никогда ясно. Главное, не сбавлять темпа на пути к ней и не расслабляться.

Благоприятно получать знания и вести наставническую деятельность.

Именинники: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр.

23 августа, пятница

23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Нестабильный день, характеризующийся не просто перепадами настроения, а настоящими приступами агрессии. Держите эмоции под контролем, не ввязывайтесь в ссоры.

Лучше провести день в уединении. Если же такой возможности нет, займитесь монотонной, будничной, но при этом целиком поглощающей работой.

Именинники: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Роман, Савва.

24 августа, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Яркий легкий день — самое то для новых романтических знакомств, свиданий. Сегодня невероятные шансы загладить свою вину перед второй половинкой и вымолить прощение за неприглядные поступки. Хорошо назначать даты свадьбы и заниматься матримониальными хлопотами.

Именинники: Александр, Василий, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

25 августа, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Не форсируйте события, не стремитесь объять необъятное. Рук не хватит и сил тоже. Они сегодня весьма скромны. Имейте это в виду, планируя день. Лучшее занятие — отдых во всех его проявлениях.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

26 августа, понедельник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Понедельник в принципе по большей части такой, что лучше обойтись без активных действий. А этот день вообще лучше не попадаться на глаза к начальству и не приставать ни к кому со своими инициативами. Даже если они дельные, их все равно никто не оценит сейчас.

Именинники: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа, вторник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Успех дня будет целиком зависеть от вашего эмоционального настроя. Так что приступаем к делу с азартом, надеждой и улыбкой.

Для финансовых операций, заключения договоров и ведения переговоров время не подходящее.

Именинники: Александр, Алексей, Василий, Владимир, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

28 августа, среда

27-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

В этот день не стоит отправляться в путешествия и командировки. А для остальных дел - зеленый свет. Стоит уделить время хозяйственным делам и ликвидировать мелкие поломки и недоделки в квартире или доме.

Именинники: Мария.

29 августа, четверг

28-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День не блещет энергией, она как раз пошла на спад. Поэтому не стоит чересчур активно себя вести. Ко всем делам подходите с чувством, с толком. Крайне не желательно сейчас отходить от привычного образа жизни — например, переезжать или менять место работы.

Именинники: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа, пятница

29/1-й лунные дни. Новолуние в Деве.

Один из тяжелых дней лунного цикла. Надо удвоить внимание, умерить пыл, а эмоции держать под контролем. Избегайте ссор. Не стоит также «клевать» на «выгодные предложения» (возьмите паузу на раздумья) и отправляться за крупными покупками.

Именинники: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа, суббота

2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Благоприятный день для большинства дел. Один из лучших моментов для заключения семейного союза. Также в этот день хорошо знакомиться с потенциальной второй половинкой. И для бизнеса — подходит: для переговоров, заключения важных сделок.

Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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