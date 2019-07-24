Не нефтью единой: Российские проекты, которыми гордились бы в СССР

Есть мнение, что гражданская промышленность России нынче не в состоянии родить ничего такого, чем страна могла бы гордиться. Так, чтобы Запад завидовал и сравнить с советскими прорывными разработками не стыдно было. Мы собрали несколько проектов, которыми в былые времена страна бы точно гордилась.

ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА»

Не путайте со знаменитой советской «Арктикой» - первым судном, достигшим Северного полюса. Сейчас Балтийский завод в Санкт-Петербурге достраивает совершенно новую «Арктику» - головной атомный ледокол проекта 22220, самый большой и мощный в мире.

Проект 22220 - это универсальные атомные ледоколы нового поколения. Они смогут работать как на Северном морском пути, так и в устьях сибирских рек. А значит, заменят своих советских предшественников сразу двух типов.

Cдать «Арктику» планировали еще в 2017-м, но... Турбогенераторы для ледокола должен был поставить Харьковский турбинный завод. Из-за событий на Украине налаживать производство пришлось у себя. «Арктика» должна начать работу на Северном морском пути в 2020 году.

Лайнер «Петр Великий». Фото: ссз-лотос.рф

КРУИЗНОЕ СУДНО «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

Четырехпалубный лайнер с сервисом, как в пятизвездочном отеле, должен был отправиться в первый круиз этим летом. Сроки строительства затянулись: теплоход проектировался под один генератор, а тендер выиграл другой поставщик, и пришлось переделывать проект.

И все же свои круизные лайнеры у России будут. «Петр Великий» в мае спустили на воду, следующим летом он отправится в первое большое плавание. Предположительно по Каспию. Такие корабли мы не строили 60 лет.

В «Мостурфлоте» уже оценили примерную стоимость поездки - 10 - 15 тыс. руб. в сутки на человека (как на средиземноморский круиз с тем же уровнем комфорта). Тем не менее там ожидают высокий спрос.

Лимузин Aurus Senat.Фото: Алексей БУЛАТОВ

АВТОМОБИЛЬ AURUS

7 мая 2018 года Владимир Путин приехал на новом российском лимузине Aurus Senat на свою инаугурацию. Но машина создавалась не только для первого лица страны. Серийный выпуск планируется в варианте лимузина или седана, в бронированной версии или обычной.

Главная фишка проекта - почти все комплектующие люксового авто имеют российское происхождение. Амортизаторы - башкирские, топливный бак - нижегородский, шины - нижнекамские и даже люксовый кожаный салон - из Рязани. У автомобиля и российский двигатель. Шоу-рум Aurus в Москве должен открыться в августе.

По оценкам министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова, авто, как у Путина, обойдется в 18 миллионов рублей. То есть где-то между Mercedes Maybach S650 за 15 млн и Bentley Mulsanne за 21,5.

Самолет МС-21. Фото: Denis Fedorko/wikimedia.org

САМОЛЕТ МС-21

Первый наш среднемагистральный самолет в 2020 году только пройдет сертификацию, а за ним уже выстроилась очередь. И это не фигура речи. Оплачена поставка 175 самолетов - завод обеспечен работой на годы вперед. Одному только «Аэрофлоту» нужно 85 бортов.

Как говорят эксперты, МС-21 - именно то, что ждет рынок. Это экономичный лайнер на 150 - 200 кресел (см. ТТХ), способный составить конкуренцию последним моделям «Боинга» и «Аэробуса».

По данным «КП» из правительственных источников, поставки самолета начнутся в 2021 году, через пять лет будут выпускать по 72 борта в год. По прикидкам экспертов, к 2037 году объем продаж составит 800 лайнеров - 4% мирового рынка подобных самолетов. Вообще МС-21 уже должен был полететь серийно. Но из-за санкций материалы для композитного крыла теперь надо производить своими силами. На опытных образцах установлен еще и американский двигатель, но уже объявлено, что МС-21 будут испытывать и с новым отечественным движком ПД-14.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Может, лучше тратиться на борьбу с бедностью?

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, декан факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

- Для страны эти мегапроекты крайне важны. Борьба с бедностью не определяется вливанием денег в карманы пенсионеров, она определяется тем, насколько наш промышленный потенциал, в том числе все перечисленное - станкостроение, машиностроение, - развит и успешен. И если мы добьемся высокой конкурентоспособности наших самолетов, кораблей, то нам и не надо будет бороться с бедностью, потому что у нас и так будет много денег. Страна живет, пока работают заводы и пока производятся такие масштабные и классные вещи.

Олег ФИЛИППОВ, директор по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

- Ни рубля потраченных в данные разработки денег мне не жалко, даже если в конце концов результаты не оправдают ожиданий. Страна должна вкладывать в серьезные проекты, особенно коммерческие.

Раздать средства бедным? Размазать средства проектов между нуждающимися тонким слоем совершенно бессмысленно – и бедные не почувствуют, и развития страны не будет.

За последние 50 лет нам глобально гордится нечем, мы потеряли лидерство и конкурентоспособность. Новые проекты – это попытка не обогнать западные и восточные державы, а скорее впрыгнуть в уходящий вагон цивилизации, навязать минимальную конкуренцию мировым державам.

Особенно хочется остановиться на самолете МС-21. Это должен быть прорыв в области авиастроения. Наконец-то появился серьезный проект создания отечественного среднемагистрального самолета. Это очень важный проект, и большую роль в его разработке играют российские конструкторы — в отличие от Superjet, где в разработке участвовали наши прямые конкуренты из Boeing.