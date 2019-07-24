«Луна под ногами» наперекор советской цензуре

Времена были нелегкие - со всех сторон дули сквозняки холодной войны. И вдруг этакое эпохальное событие: американцы на Луне! Восхищение и… обида: почему не мы?

Агитпроп ЦК спустил в центральные издания указ: своих материалов, комментирующих заокеанское достижение, не давать. Кроме сухих официальных сообщений ТАСС. Мы и не давали. Что зря из кожи лезть, ежели цензура все равно не пропустит… А свербило. Как же это - слова не сказать…

Вызывает меня первый зам главного «Комсомолки» Валентин Чикин и говорит, словно советуясь:

- Как думаешь, что можно сделать про этот полет американский? Чтобы нас не лягнули.

Ярослава Голованова, заведующего отделом науки нашей газеты, он найти не смог, словно затерялся тот на просторах Вселенной. Я - на месте, словно бы на кнопках, по стулу рассыпанных…

Отвечаю:

- Может, сделать беседу с кем-нибудь из крупных ученых? Про Луну - какие там сюрпризы могут быть. И вообще, что космонавты на ней могут встретить?

- Давай! - вскинулся зам главного. - Бери машину и действуй!

Легко сказать… Надо еще найти человека, который согласился бы комментировать событие - ведь запрет распространялся и на ученых.

Только один из академиков согласился встретиться - геофизик, член-корреспондент АН СССР Владимир Александрович Магницкий. Ученый сказал просто: «Приезжайте ко мне домой».

Это было 23 июля 1969 года. На следующий день «Комсомолка» вышла с подвалом, озаглавленным «Луна под ногами». Речь в материале шла в основном о геологических особенностях соседки Земли - ведь наш незабвенный «Луноход», этакая симпатичнейшая кастрюлька на ажурных колесах, уже вдоволь покатался по лунной пыли, собирая бесценную информацию. Но зато в первом абзаце, «от редакции», было сказано: «Возможно, Армстронг еще на Земле придумал ту фразу, которая войдет в историю. Наверное, войдет. Потому что это были первые слова, произнесенные на Луне. Космонавт еще держался рукой за лестницу, но все же ступил вперед и сказал: «Один маленький шаг человека - огромный шаг человечества».

Владимир Магницкий рассказал о загадках Луны и о том, чем ее изучение может быть полезно Земле. И произнес: «Прежде всего мне хотелось бы поздравить американских ученых, инженеров и, конечно, космонавтов с блестящим осуществлением их замыслов. Что касается космонавтов, то пока они еще находятся в полете, я хочу пожелать им успешного возвращения».

Дорогой Владимир Александрович! Огромное спасибо за то, что вы без малейших колебаний согласились выручить нашу газету! Это благодаря вам «Комсомолка» (впрочем, как водится!) обошла тогда все другие газеты.

...Репрессий для нас с Чикиным не последовало. А коллеги оборвали телефон, поздравляя.