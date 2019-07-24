2019-07-24T02:44:40+03:00
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Фильм «Пальма»: Под крылом самолета овчарка скулит

Стартолвали съемки фильма «Пальма», основанного на истории, рассказанной «Комсомолкой»
Глеб ГУБАРЕВ
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Стартолвали съемки фильма «Пальма», основанного на истории, рассказанной «Комсомолкой».Стартолвали съемки фильма «Пальма», основанного на истории, рассказанной «Комсомолкой».
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Эта история действительно стала достоянием общественности благодаря «Комсомольской правде»: статья нашего знаменитого коллеги Юрия Роста под названием «Два года ждет» вызвала огромный ажиотаж - письма в редакцию приходили мешками. Да и как тут остаться равнодушным: мужчина оставил в аэропорту «Внуково» свою собаку, и та ждала его два года, с надеждой в глазах встречая каждый приземляющийся Ил-18 (именно на таком улетел ее хозяин).

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Случилось все это в далеком 1976 году, и вот спустя сорок с лишним лет эту душераздирающую историю решили наконец экранизировать. Режиссером фильма, название которому дала главная героиня, овчарка по кличке Пальма, стал Александр Домогаров-младший. Для сына знаменитого актера эта работа станет дебютом.

«Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, но наш фильм - повод для каждого из нас лишний раз задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно», - говорит Александр.

Преданная собака, ждущая хозяина, становится символом аэропорта и другом всех летчиков, одного из которых сыграл Виктор Добронравов. Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Преданная собака, ждущая хозяина, становится символом аэропорта и другом всех летчиков, одного из которых сыграл Виктор Добронравов. Фото: Пресс-служба «Марс Медиа»

Роль Пальмы исполняет 7-летняя овчарка Лили. Также в фильме снимаются Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник и другие актеры. На киноэкраны «Пальма» выйдет в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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