ЦРУ собиралось шпионить за Брежневым с помощью кота-суперагента

В разгар холодной войны американцы ставили на четвероногих эксперименты, пытаясь превратить их в живые подслушивающие устройства. Об этом на популярном интернет-канале Weird History («Странная история») на днях вышел документальный фильм.

«Как в Вашингтоне узнают о перестановках в советском руководстве? Очень просто: порядок перечисления членов Политбюро на передовице «Правды» меняется». Этот анекдот времен холодной войны отлично иллюстрирует непростую ситуацию, в которой находились американские спецслужбы. Информацию о главном противнике - СССР как-то добывать надо. Но в силу царивших в Советском Союзе закрытости и подозрительности выходило не очень. Зато русские обожают котов! Вот в штаб-квартире ЦРУ - Лэнгли и решили использовать эту слабость в проекте с кодовым названием «Акустический котик» (Acoustic Kitty).

С антенной на хвосте

Некоторые основания у дерзкой идеи имелись. Тогдашние советские руководители, включая самого генсека Леонида Брежнева, любили вести беседы и принимать ключевые решения в неформальной обстановке. Дача, прогулка по лесопарку, охота... Словом, на природе. А какой объект, даже попав в поле зрения охраны, не вызовет подозрений? Правильно, кот!

Кому принадлежала идея, никто уже не помнит. Но отдел исследований и разработок ЦРУ подошел к ней серьезно. Для котов был разработан комплект вживляемой аппаратуры: микрофон в ухе, передатчик длиной 6 - 7 см на шее, миниатюрный провод вдоль позвоночника к антенне на хвосте.

Секретная «сбруя» имплантировалась животному с помощью хирургических операций. На дворе стояли 60-е, любимыми героями американских комиксов были мутанты, обретшие сверхспособности после радиоактивного облучения, - в общем, все было в духе времени. Следы вмешательства были незаметны даже при близком контакте, особенно если агент обладал повышенной пушистостью.

Средства радиоэлектронной борьбы тогда только зарождались, глушилки сигнала стали массово применяться спецслужбами лишь в эпоху мобильных телефонов. Так что шансы были! Ну а дальше все просто: кот-шпион выпускается в места дислокации генсека, записывает разговоры и, не привлекая внимания, возвращается на конспиративную лежку. Но с последним как раз и возникли проблемы.

Агент тянулся к еде

Эксперимент, на который щедро отпустили 10 миллионов долларов, продолжался несколько лет. Главной проблемой оказалась даже не малая емкость аккумулятора в передатчике, которого едва хватало на час. Очень трудно было заставить кота сначала подойти к объекту (причем именно к условному Брежневу, а не, скажем, к его охраннику) и вернуться на базу к установленному времени. Просто принять радиосигнал и отпустить животное восвояси было бы глупо: в каждого из «мутантов» вложены огромные деньги, да и на свободе он может попасть не в те лапы...

К дрессировке агентов привлекли профессиональных зоопсихологов и даже циркачей. С пробными заданиями в замкнутых пространствах на полигоне коты-акустики справлялись неплохо.

Натурное испытание провели в Вашингтоне, недалеко от посольства СССР. Следовало записать разговор некоей пары, сидящей в сквере на лавочке. Кто это был, в документах не уточняется, возможно, даже семья советского дипломата.

Но увы. По одной версии, кот был выпущен из неприметного фургона ЦРУ, двинулся к объекту, но был сбит машиной, когда перебегал дорогу. Другая версия объясняет провал иначе. В реальной жизни из-за огромного числа раздражителей (тут - собака, там - запахи еды) поведение пушистых агентов становилось совершенно неконтролируемым. Например, когда кот был голоден (то есть примерно всегда), он предпочитал бежать не к объекту, а к потенциальной еде.

«Проект показал высокий потенциал, но добиться полностью удовлетворительных результатов не удалось», - говорилось в отчете. В итоге эксперимент списали в архив и рассекретили лишь в начале XXI века. Вызвав новую критику - теперь уже со стороны защитников животных. Мол, не дело это - мучить котиков. Даже в целях национальной безопасности.

КОМПЕТЕНТНО

Летучие мыши на службе у «людей в сером»

- Голливудские фильмы и прочая масс-культура изображают «людей в сером» почти как полубогов, - говорит Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований по истории американских спецслужб. - Вспомним хотя бы Кью - так звали героя-техника из фильмов о Джеймсе Бонде, который снабжал своего подопечного хитрыми шпионскими штучками, помогавшими выпутаться из самых критических ситуаций.

Однако на самом деле спецслужба - такое же неповоротливое бюрократические учреждение, как любая другая госструктура. И провальных проектов, а порой и простого человеческого идиотизма здесь тоже хватает. Ошибиться способен каждый, включая суперагента. А вот признать ошибку (и списанные из-за нее миллионы), вовремя дать задний ход чиновнику уже сложнее. Поэтому и длятся из года в год безумные эксперименты вроде «Акустического котика», успешно осваиваются бюджеты, пишутся красивые отчеты.

Впрочем, почетный приз за самую абсурдную идею американских спецслужб мог бы уйти другому проекту. Во время Второй мировой войны аналитики Управления специальных операций (УСС) США, предтечи ЦРУ, неизвестно почему пришли к выводу, будто японцы панически боятся летучих мышей. За большие деньги были частью отловлены, частью закуплены сотни рукокрылых. Их погрузили в самолет, чтобы сбросить на один из тихоокеанских островов, где оборонялись самураи. Но могла ли подобная «психическая атака» принести успех, узнать так и не удалось. Бомболюк самолета не отапливался, мыши просто замерзли, и проект по-тихому похоронили вместе с ними.

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