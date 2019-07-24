Переезжаем в онлайн

В России разработают сервис, который позволит водителям и владельцам машин оспаривать штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими дорожными камерами.

О необходимости такого сервиса давно говорят автомобилисты, потому что оспорить штраф можно только при личном визите, а это неудобно: нужно выбирать время, отпрашиваться с работы, где-то стоять в очередях. Об этом уже говорили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер России Максим Акимов. Это и правильно: если умудрились выписать наказание без личного присутствия автовладельца, то нужно дать ему возможность и оспорить штраф в режиме онлайн. К тому же в Москве уже есть такая возможность: штраф за нарушение правил парковки в столице можно обжаловать на Едином транспортном портале transport.mos.ru.

Новый общероссийский сервис пока только создают, он будет находиться на портале госуслуг. Предполагаем, что работенки у администраторов портала заметно прибавится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Водительские права в России тоже скоро будут переведены в электронный вид, эта задача решается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», рассказал председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Главный плюс: никакой беды в том, что водитель забыл дома права, не будет, инспектор всегда сможет проверить документы при помощи своего планшета. Достаточно просто установить личность. А в будущем придут к тому, что все водительские документы можно будет совсем не возить с собой. Полис ОСАГО уже можно оформить онлайн, электронные ПТС - паспорта транспортных средств - тоже выдаются, на очереди - водительские удостоверения.

ТЕХНОЛОГИИ

Онлайн-продажи машин растут

В первом полугодии этого года продажи новых автомобилей через интернет выросли на 39% по отношению к онлайн-продажам в первые шесть месяцев 2018 года. А если этот рост измерять в деньгах, а не в штуках, то получится и вовсе плюс 42%. Или 12,7 млрд рублей.

Сейчас можно через интернет купить новые автомобили 39 марок в 44 городах России. Более 500 дилеров открыли свои представительства в интернете, так что скоро приобрести машину онлайн можно будет так же просто и буднично, как заказать пиццу или собачий корм.