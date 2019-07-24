«Жука» раздавили

10 июля с конвейера завода в Мексике сошел последний Volkswagen Beetle. Эта машина уехала в музей, и за ней в прошлое отправилась вся 80-летняя история «жука», когда-то давно совершившего настоящую революцию в автомобилестроении, сделав машину по-настоящему доступной миллионам. Первая модель, которая выпускалась с 1938 по 2003 год почти без изменений, разошлась по миру тиражом более 20 миллионов штук, этот автомобиль - абсолютный рекордсмен.

Только в нашей стране первый «жук» (кстати, его название - Kafer) официально никогда не продавался, и у нас «битла» воспринимали как машину для хиппи и чудаков. Модели последующих двух поколений уже получали прописку в российских автосалонах, но репутацией народного автомобиля никогда не пользовались. Были, скорее, авто для больших оригиналов, а еще они заслужили репутацию машинки для молодой содержанки. По данным «Автостата», сейчас в России стоит на учете примерно 3,5 тысячи «жуков», и это большей частью машины не старше семи лет. «Старичка» можно увидеть разве что во время пробегов поклонников автостарины.

Немцы, конечно, поговаривали о том, что следующее поколение «жуков» тоже будет, и оно станет полностью электрическим. Но пока новую модель они не проанонсировали. Видимо, мода на ретро сошла на нет.