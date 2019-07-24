2019-07-24T07:55:14+03:00
Общество

На крупнейшем острове Байкала встретились мастера керамики

Локация, которую возвели в поселке Хужир, получилась очень красивой – красное здание в виде купола видно издалека
Сергей ЧЕРНЫЙ
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Композиция "Байкальская губка". Автор Эгле Эйниките-Наркявичене, Литва Фото: baikal-ceramystica.ru/Композиция "Байкальская губка". Автор Эгле Эйниките-Наркявичене, Литва Фото: baikal-ceramystica.ru/
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Сегодня мы расскажем об удивительном и красивом месте – Ольхоне – крупнейшем острове озера Байкал. С начала 2010-х годов здесь проводятся акции, посвященные художественному искусству керамики. Специалисты шлифуют те умения, которые они не могут применить в своих мастерских. Керамисты учатся редким технологиям обжигов: раку-обжигу, редукционному обжигу в газовой печи, дровяному обжигу в бочке с применением солей. Однако нет предела совершенству, решили в Иркутской региональной общественной организации «Творческое объединение художников-керамистов». Общественники замахнулись на создание на Ольхоне стационарного летнего представительства – Байкальского культурно-выставочного и образовательного центра керамики и скульптуры.

Композиция "Шепот Байкала". Автор: Йола Вал, Португалия Фото: baikal-ceramystica.ru

Композиция "Шепот Байкала". Автор: Йола Вал, Португалия Фото: baikal-ceramystica.ru

По словам представителей Объединения, они хотели повысить знания общества о народных традициях русского гончарства. Увы, но в настоящее время рядовые граждане мало понимают, что такое современное искусство керамики и «с чем его едят». Более того, у многих российских производителей керамики нет профессионального образования. Все это может привести к вымиранию профессии. Авторы проекта с этим никак не согласны и собираются исправить положение.

Данная программа увидела свет в рамках Международного художественного проекта «Байкал-КераМистика» благодаря выигранному президентскому гранту (направление «Поддержка проектов в области культуры и искусства»). Размер гранта составил почти 3 миллиона рублей. Софинансирование – более 6 млн. На реализацию проекта Фонд президентских грантов перечислил авторам проекта около 1,5 миллиона рублей.

Ночной обжиг раку Фото: baikal-ceramystica.ru

Ночной обжиг раку Фото: baikal-ceramystica.ru

Локация, которую возвели в поселке Хужир, получилась очень красивой – красное здание в виде купола видно издалека. Пять окон сделаны в виде языков огня. Вход расположен со стороны леса. Так решили из-за отсутствия пола и наклона земли, дабы не возводить ступеньки внутри самого купола.

Теперь любители керамического искусства пробуют себя в новых обжигах, а главное – общаются и обмениваются опытом с коллегами в приятной и комфортной атмосфере.

Помимо Центра «Байкал-КераМистика» включает в себя Международный художественный симпозиум по керамике «Байкал-КераМистика» и Всероссийский образовательно-творческий пленэр «Байкал-КераМистика.Университет».

Университет принимает «слушателей» с июля по август. Здесь учатся ребята из художественных вузов с многих стран. Менторами выступают гуру керамики. По словам организаторов, эта площадка – стала настоящей фабрикой молодых специалистов.

Что касается симпозиума по керамике, то он уже прошел. В нем приняли участие более 20 профессионалов из России, Японии, Португалии, Австрии и других стран. Их произведения выставили в Центре на всеобщее обозрение.

Композиция "Шепот Байкала". Автор: Йола Вал, Португалия Фото: baikal-ceramystica.ru

Композиция "Шепот Байкала". Автор: Йола Вал, Португалия Фото: baikal-ceramystica.ru

Проект «Байкал-КераМистика» продолжается, уже сейчас можно сказать, что эта программа стала прекрасным стартом для продвижения ответственного экотуризма на Ольхоне. Кроме того, различные экологические акции пропагандируют бережное отношение к Байкалу и его природе.

На достигнутом никто останавливаться не собирается. В планах создание в Иркутске Музея современной керамики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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