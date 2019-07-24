Европа мягко придушивает экономтуризм

Похоже скоро нашим и иностранным «самоходным» туристам путешествующим за «5 копеек по всему миру» придется менять привычки. Политика мировой экономики в туризме круто меняет направление. Путешественники уже привыкли к схеме действующей много лет: в отпуска и длинные выходные покупается заранее билет на лоукост или чартер, снимается на всех одна квартира по цене одноместного номера в 3* отеле, питание - из супермаркета и местного базарчика, а книжка или аудиогид в руках.

Не то ожидал несколько лет назад «плановый отдел» Евросоюза, поощряя и спонсируя копеечные авиаперелеты по Европе. Рассматривая туризм как самый быстрый оборот денежных средств и «свежую кровь» ковыляющей евроэкономики, специалисты сделали ставку, что рядовой турист купив дешевый перелет, по прежнему будет жить в отеле, питаться в ресторане и посещать музеи с индивидуальным гидом. Этот быстрый оборот денег, которые таскают в карманах и на картах граждане и исчисляющийся миллиардами, да еще приток туристов из стран не входящих в ЕС - будет новым клондайком старушки Европы. Однако, получилось как в русской поговорке: рисовали на бумаге — да забыли про овраги. Шустрый малобюджетный турист быстро освоил лоукосты и аренду квартир, а уж кусок хот-дога или пиццы на лестнице векового монумента под журчание аудиогида — вообще стал новым романтик-styles. Мало этого, экономный турист показал непритязательным членам среднего класса, что незачем так денег много тратить — экономь! И увел многих из среднего класса от гостиниц и ресторанов.

Экономный турист показал непритязательным членам среднего класса, что незачем так денег много тратитьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока не было большого кризиса, пока террористы держали в напряжении то одну, то другую страну, туристы метались в поисках безопасности и дешевизны от одного региона к другому, поэтому не так были заметны дыры в туристическом секторе стран, где доходы от классического туризма приносят хороший % в ВВП. И вот года два назад я случайно попала на собрание, которое обсуждало, как дешевые перелеты начали приносить ущерб экономике городов топовых туристических направлений, а не приносить прибыль странам-лидерам по туризму. А значит и экономике самого Евросоюза. Все получилось с точностью до наоборот. Европейские города, входящие в топ-10 главных туристических направлений, не могут покрыть амортизационные убытки от присутствия многочисленных туристов, налоги от их прибывания слишком малы. Первым шагом в Европе решили наступить на горло арендаторам квартир - Бед-энд-Брекфест. Взбунтовались отельеры: они не могут скрыть доход как делают часто хозяева квартир, отели платят налоги «за каждый чих» государству. Государство пускает эти налоги на содержание города и на рекламу по привлечению туристов, а в итоге туристы приезжают и из экономии селятся в ВВ и гостиницы пустуют. Хотя опосредовано оплатили рекламу гостиницы и рестораны — клиента получили ВВ.

Европа мягко придушивает экономтуризмФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но пока во Франции, Италии и Испании готовятся документы по вытеснению ВВ с туристического рынка, немцы пошли в наступление на проблему с другой стороны, кардинально и профессионально оформлено. Они сразу решили взяться за главную артерию дешевого туризма — лоукосты. Но сделали это феерично грамотно - использовав наш общеэкологический порыв. Если учесть, что все европейские компании лоукостеров так или иначе имеют немецкие деньги в своих учредителях и Германия имеет огромный вес в самом Европарламенте, то заявление Кристины Йоахим, в четверг 18 июля по Первому каналу немецкого телевидения — можно назвать первым ударом в похоронный колокол дешевого туризма, и программа лоукостов закрывается. На первом государственном общественном канале Германии, в прайм-тайм — в главной информационной программе «Тагесшау», Кристина выступила по деловому с цифрами: почему она платит за перелет 27 евро на самолете, хотя на поезде, который убивает экологию в 4 раза меньше самолета — стоит 90 евро. Если мы хотим бороться за экологию, то надо поднимать цены на авиаперелеты.

Как профессионал, я аплодирую коллегам из ЕС и Германии — так они красиво, патриотично и экологично вывели из смертельного виража гибнущий проект по развитию богатого туризма. Да еще и с дополнительными позитивными баллами для действующих правительств ЕС и Германии. Ведь правительствам надо будет всего лишь поддержать «по желанию трудящихся - сделаем планету чище»! Туристы побурчат, но согласятся, а многие и воспримут с энтузиазмом. Снижение количества дешевых рейсов снизит потоки туристов и «прижатые» документами и налогами ВВ начнут закрываться. Средний класс будет ездить реже и останавливаться в гостиницах, а эконом пересядет на машины и велосипеды и поедет в кемпинги, как это было 20 лет назад.

В моей любимой Италии тоже не сидят сложа руки, пока готовятся законы по ВВ, правительство и Ватикан решили начать с музеев. Закручивание гаек по посещению музеев и достопримечательностей так активизировалось, что надо теперь каждый раз внимательно читать все правила, даже если вы купили билет заранее. И билеты тоже дорожают. Конечно, жаль что туризм снова становится привилегией немногих, но с другой стороны есть большая опасность, что при таком наплыве народа и без компенсации для восстановления и поддержания памятников, Европа просто не сможет сохранить в наше время все то, что накапливалось веками. Как мы знаем, одним из самых дешевых способов посмотреть топовые туристические города является круиз. Менее чем за месяц этим летом дважды круизные лайнеры в грозу и дождь чуть не разнесли уникальную набережную города-музея Венеции. Тогда бы эту уникальную набережную никто бы больше не увидел, ни за деньги ни бесплатно...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721983" frameborder="0"></iframe> В Венеции круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе во время шторма.

Наблюдая вблизи заявления ведущих «глашатаев» политики и реализацию многих программ можно сказать даже по внешним факторам, что политика туристического сектора Евросоюза переформатируется. Причем, делается очень профессионально красиво. Иногда тебе становится даже стыдно, что ты такой непрогрессивный и из-за личного интереса губишь планету. Нам бы поучиться у них как надо подготавливать народ перед принятием непопулярных, но необходимых мер.