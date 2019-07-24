Региональный оператор ООО «Магнит» вложил в мусорную реформу Омской области 2 миллиарда

Ликвидировано более 300 несанкционированных свалок

С начала реформы обращения с ТКО региональным оператором ООО «Магнит» в Омскую область проинвестировано более 2 млрд рублей, в качестве банковских гарантий привлечено 1 млрд 700 млн рублей.

Построено два мусоросортировочных комплекса мощностью 400 тысяч тонн в год, создано более 500 новых рабочих мест, закуплено и установлено за счет средств компании регоператора 10 тысяч мусорных контейнеров, ликвидировано более 300 несанкционированных свалок в городе, приобретено 70 новых экологичных мусоровозов, закуплена 1 тысяча спецконтейнеров для раздельного сбора отходов.

Омская область – один из немногих субъектов РФ, имеющих мощности по обработке отходов. При этом количество закупленных и бесплатно переданных населению компанией «Магнит» контейнеров является беспрецедентным для России.

Уже сегодня новая система обращения с ТКО в Омской области показала свою инвестиционную привлекательность. А это значит – в регионе будут и дальше создаваться новые производства, новые рабочие места, появятся дополнительные поступления в экономику, которые будут направлены на реализацию социально значимых для Омской области проектов. Заложена стабильная база для развития экологических проектов в будущем.

Это далеко не все цифры и достижения мусорной реформы в Омской области, но они говорят сами за себя; это признают региональные и муниципальные власти, депутаты, эксперты и представители общественных организаций, надзорные органы: реформа запущена, она работает.

С начала реформы в Омске ликвидировано более 300 несанкционированных свалок.

Регоператор за свой счет приобрел 10 тысяч контейнеров

Несмотря на все опасения о неготовности региона к таким масштабным изменениям системы обращения с ТКО, мусорного коллапса на старте реформы не случилось. Однако вхождение в новую систему оказалось невероятно сложным для Омской области и для самого регионального оператора в первую очередь.

Уже в первые дни работы выяснилось, что количество контейнеров, установленных во дворах многоквартирных домов на санитарных площадках, не соответствует объемам мусора, выбрасываемого омичами. Кроме того, практически полное отсутствие площадок для сбора отходов и контейнеров в частном секторе и сельских районах значительно осложнило работу по вывозу мусора.

Руководством ООО «Магнит» было принято решение срочно за свой счет произвести закупку 10 тысяч контейнеров и начать их расстановку. Также выяснилось, что в реестр «на бумаге» не попало более 14 тысяч реально существующих санитарных площадок.

«Изначально региональный оператор планировал обслуживать 3150 контейнерных площадок. По факту же их оказалось более 18 (!) тысяч, то есть почти в 6 раз больше. Поэтому 1 апреля мы оказались в ситуации, что не видели, откуда нужно вывозить мусор. Сегодня эта проблема решена. Вместе с управляющими компаниями разработали и составили собственный реестр реальных санитарных площадок, утвердили графики вывоза отходов. Мы в корне решили проблему невывозов в городе. Мониторинг обращений населения подтверждает, что жалобы сошли на нет», – говорит исполнительный директор ООО «Магнит» Александр Чернов.

Омский регоператор за свой счет приобрел 10 тысяч контейнеров.

Снижение числа жалоб и улучшение ситуации

На заседании круглого стола, посвященного реформе ТКО, в Общественной палате Омской области представители межрайонной прокуроры, Госжилинспекции и общественные организации единогласно отметили, что все меньше омичей обращается в надзорные органы с жалобами на мусорные проблемы, что говорит о системном улучшении ситуации по реализации мусорной реформы в Омской области.

«Мы отмечаем снижение жалоб в прокуратуру от населения. Сейчас просто нужно продолжать работать и претворять реформу в жизнь на территории региона», – подчеркнул заместитель омского межрайонного прокурора Виктор Вознюк.

В свою очередь правительство региона прикладывает усилия для поддержки и реализации федеральной реформы в Омской области. Из регионального бюджета муниципалитетам на обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов выделено 300 млн рублей. В августе в деревнях завершится строительство санитарных площадок, и региональный оператор сможет охватить новой коммунальной услугой все сельские районы Омской области.

Новые контейнеры, появившиеся почти в каждом дворе не стоили омичам ни копейки.

Самой серьезной проблемой Омской области, осложняющей реформирование отрасли ТКО, является отсутствие лицензированных полигонов, готовых принять весь объем мусора, производимый в регионе. Сегодня большинство площадок работает в режиме накопления ТКО. Складирование отходов производится на площадках временного накопления, оборудованных регоператором в соответствии со всеми требованиями и нормами законодательства, – других вариантов хранения отходов у региона в настоящий момент нет. Региональные власти активно готовятся к строительству современных полигонов, что в ближайшие годы должно решить существующую проблему.

Связь с населением – приоритет для «Магнита»

Приоритетом для компании «Магнит» является прямая связь с населением и общественными организациями. Активно ведется сотрудничество с Общественной палатой Омской области, региональным отделением Общероссийского народного фронта, Общественным экологическим советом при губернаторе Омской области и областным обществом защиты прав потребителей в сфере ЖКХ. Регулярно организуются круглые столы и дискуссионные площадки с привлечением экспертов и представителей всех органов власти. Проводятся совместные рейды, позволяющие оценить реальное качество оказания услуги населению и ход реформы на местах. Только такой формат позволяет своевременно и качественно реагировать на вызовы, которые ежедневно открывает мусорная реформа.

Также благодаря тесной работе с общественными организациями, личному приему граждан компания «Магнит» взяла на себя повышенные социальные обязательства и полностью отменила плату за коммунальную услугу «обращение с ТКО» для фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной войны. В индивидуальном порядке оказывается помощь многодетным семьям и иным социально незащищенным категориям граждан.

Реальных контейнерных площадок оказалось почти в 6 раз больше, чем "на бумаге".

Расходы по обслуживанию граждан, в отношении которых принято решение отменить плату за коммунальную услугу, не возмещаются за счет субсидий или каких-либо дотаций. Региональный оператор несет их за счет собственных средств. Напомним также, что в марте компания регионального оператора поддержала инициативу губернатора Омской области Александра Буркова об установлении единого тарифа для всех жителей города. Таким образом плата для жителей частного сектора была снижена с 313 до 133 рублей.

Основными целями федеральной реформы является улучшение экологической ситуации, уменьшение реальных объемов захораниваемых отходов и создание прозрачной и эффективной системы обращения с ТКО.

Для компании «Магнит» эти задачи являются стратегическими. Заключив долгосрочное соглашение с регионом, компания с нуля начала выстраивать комплексную систему сбора, транспортировки, сортировки и захоронения отходов. Серьезность намерений подтверждается многомиллиардными инвестициями, а главной оценкой эффективности работы регоператора является одобрение со стороны населения. Уже сегодня люди видят, что в их дворах появились десятки тысяч новых контейнеров, вывоз мусора осуществляет новая, современная техника, внедряются экологичные технологии по раздельному сбору мусора. И что самое главное – в регионе создана и в ближайшее время будет запущена масштабная система промышленной сортировки отходов.

Статистика, доказывающая доверие населения к реализуемой в регионе федеральной реформе, — это стабильно растущий процент оплаты услуги по обращению.