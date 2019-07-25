Три самых частых вопроса о государственных социальных услугах

К числу таких услуг относится получение пособий по материнству, в том числе при банкротстве работодателя, страховых выплат при трудовых травмах, предоставление бесплатных технических средств реабилитации инвалидам

1. Как работнику получить выплаты в связи с материнством, если у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий?

В нашей стране предоставляются государственные услуги по назначению и выплате таких пособий: по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

За этими пособиями получатель может обратиться напрямую в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту регистрации своего работодателя или по месту его нахождения (пребывания) в следующих ситуациях:

если работодатель прекратил свою деятельность на день обращения работника за пособиями;

у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на его банковских счетах и применением очередности списания средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;

невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким работодателем пособий работнику;

на день обращения работника за пособием в отношении работодателя проводятся процедуры, применя- емые в деле о банкротстве.

2. Что положено, если повредил здоровье на работе?

Для работников, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей, предусматривается комплекс мер поддержки, оплачиваемых за счет ФСС РФ. В том числе предоставляется государственная услуга по обеспечению страховыми выплатами при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Для получения выплат нужно представить в территориальный орган Фонда:

заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего

в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

извещение лечебно-профилакти-ческого учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);

заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания;

программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов или их заверенных копий.

3. Как оформить льготные ТСР людям с инвалидностью?

Для этого нужно пройти три основных шага. А именно:

обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА);

получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в местной справочной или через поиск в интернете;

в отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых указаны в ИПРА в разделе «Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета».

Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору: на личном приеме, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные центры (МФЦ), почтовым отправлением.

ВАЖНО

Эксперты напоминают: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР.