Три самых частых вопроса о государственных социальных услугах
К числу таких услуг относится получение пособий по материнству, в том числе при банкротстве работодателя, страховых выплат при трудовых травмах, предоставление бесплатных технических средств реабилитации инвалидам
1. Как работнику получить выплаты в связи с материнством, если у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий?
В нашей стране предоставляются государственные услуги по назначению и выплате таких пособий: по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
За этими пособиями получатель может обратиться напрямую в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту регистрации своего работодателя или по месту его нахождения (пребывания) в следующих ситуациях:
если работодатель прекратил свою деятельность на день обращения работника за пособиями;
у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на его банковских счетах и применением очередности списания средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;
невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким работодателем пособий работнику;
на день обращения работника за пособием в отношении работодателя проводятся процедуры, применя- емые в деле о банкротстве.
2. Что положено, если повредил здоровье на работе?
Для работников, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей, предусматривается комплекс мер поддержки, оплачиваемых за счет ФСС РФ. В том числе предоставляется государственная услуга по обеспечению страховыми выплатами при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Для получения выплат нужно представить в территориальный орган Фонда:
заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);
акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;
справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;
заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;
копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего
в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;
извещение лечебно-профилакти-ческого учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);
заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания;
программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.
Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов или их заверенных копий.
3. Как оформить льготные ТСР людям с инвалидностью?
Для этого нужно пройти три основных шага. А именно:
обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА);
получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в местной справочной или через поиск в интернете;
в отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых указаны в ИПРА в разделе «Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета».
Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору: на личном приеме, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные центры (МФЦ), почтовым отправлением.
ВАЖНО
Эксперты напоминают: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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