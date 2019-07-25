2019-07-24T12:03:08+03:00
Наши права и льготы

Три самых частых вопроса о государственных социальных услугах

«Комсомолка» узнала о главных правилах и важных нюансах
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Разорение работодателя не должно омрачать радости материнства. Если в организации финансы поют романсы, пособия будущей маме выплатит Фонд соцстрахаРазорение работодателя не должно омрачать радости материнства. Если в организации финансы поют романсы, пособия будущей маме выплатит Фонд соцстрахаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

К числу таких услуг относится получение пособий по материнству, в том числе при банкротстве работодателя, страховых выплат при трудовых травмах, предоставление бесплатных технических средств реабилитации инвалидам

1. Как работнику получить выплаты в связи с материнством, если у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий?

В нашей стране предоставляются государственные услуги по назначению и выплате таких пособий: по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

За этими пособиями получатель может обратиться напрямую в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту регистрации своего работодателя или по месту его нахождения (пребывания) в следующих ситуациях:

если работодатель прекратил свою деятельность на день обращения работника за пособиями;

у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на его банковских счетах и применением очередности списания средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;

невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким работодателем пособий работнику;

на день обращения работника за пособием в отношении работодателя проводятся процедуры, применя- емые в деле о банкротстве.

2. Что положено, если повредил здоровье на работе?

Для работников, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей, предусматривается комплекс мер поддержки, оплачиваемых за счет ФСС РФ. В том числе предоставляется государственная услуга по обеспечению страховыми выплатами при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Для получения выплат нужно представить в территориальный орган Фонда:

заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего

в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

извещение лечебно-профилакти-ческого учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);

заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания;

программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов или их заверенных копий.

3. Как оформить льготные ТСР людям с инвалидностью?

Для этого нужно пройти три основных шага. А именно:

обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА);

получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в местной справочной или через поиск в интернете;

в отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых указаны в ИПРА в разделе «Рекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета».

Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору: на личном приеме, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные центры (МФЦ), почтовым отправлением.

ВАЖНО

Эксперты напоминают: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Помощь инвалидам»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Какая помощь полагается, если человек погиб или пострадал от трудовой травмы
В числе мер поддержки - государственная услуга по обеспечению страховыми выплатами при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Рассказываем, кому полагаются такие выплаты
Вместо сбора справок - передовые социальные сервисы
«Комсомолка» и эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ) рассказывают о современных проектах, которые помогут получать государственные социальные услуги легче, быстрее и сделают сами услуги более качественными
Что делать инвалиду, если ему не подходит льготная ортопедическая обувь?
Эксперты Фонда социального страхования рассказывают об особенностях предоставления государственной социальной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью
Новости 24