Дом Наркомфина на Новинском бульваре отреставрировали на 80%: двухэтажные квартиры по 66 млн уже проданы

Заканчивается реставрация главного российского памятника конструктивизма – дома Наркомфина на Новинском бульваре. Жильцы смогут въехать в него уже осенью 2019 года.

Грозило уничтожение

Здание признано аварийным более десяти лет назад, однако собственники жили в разных городах, у кого-то были неправильно оформлены документы, поэтому согласовать ремонт долгое время не удавалось.

И казалось бы, и пусть живут в таких условиях, раз им нет дела. Но Дом Наркомфина известен не только в Москве, но и во всем мире. Он соседствует со сталинской высоткой на Кудринской площади. И еще является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому реставрировать его нужно было обязательно. В итоге, всех собственников нашли, квартиры были выкуплены одним застройщиком и в 2017 году начали реставрацию.

- Уникальный Дом Наркомфина еще десять лет назад входил в список 100 зданий мира, которым грозит уничтожение. Но работы были вовремя начаты, сейчас они завершены на 80%, - сказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы. - В ближайшее время будут снимать строительные леса и благоустраивать территорию.

Дом Наркомфина создавался в 1928-1930 годах в духе конструктивизма. Это было экспериментальное жилье и предназначалось только для особенных - для чиновников Народного комиссариата финансов РСФСР и их близких. Например, у министра финансов Николая Милютина здесь была не просто квартирка, а целый пентхаус.

- Квартиры здесь были двухэтажные изначально, сейчас они в таком виде с лестницами и сохранились. В доме таких 40 квартир, но все они уже проданы, - рассказал Гарегин Барсумян, гендиректор ООО "Лига Прав".

Квартиры в доме недешевые, цены за 93 кв.метра были ориентировочно - 66-75 млн рублей. В квартирах просторные столовые, библиотеки и очень красивые виды из окон.

Зданию, как и планировали, вернули один из его главных внешних признаков - композицию "дома-корабля". Реставраторы сохранили и цветовую палитру дома - тепло-молочные оттенки. Территорию вокруг дома благоустроят. Это будет прогулочная зона с пешеходными дорожками, видовыми площадками и необычной системой озеленения.

В 90-е была коммуналка

Здание не один раз перестраивалось, был достроен шестой этаж, а на крыше разрешали загорать на шезлонгах. Доступ был только у жителей дома. В 90-е годы двухэтажные квартиры были расформированы - использовались, как коммуналка, в бытовом корпусе сделали типографию, а после переформатировали под конструкторское бюро.

Принципиально менять каркас и расположение жилых квартир не стали. Перестройка не коснулась и первого этажа, состоящего из круглых столбов. В целом здание, по словам реставраторов, довольно крепкое. Инженерные коммуникации, конечно, вышли из строя - их полностью обновили.

Несмотря на аварийность, в доме до последнего жили люди. В здании также были офисы, фотостудии. Постоянно проходили экскурсии, хотя состояние внутри дома было явно не для фото.

Крыша и кафе для всех

Жилой дом будет охраняемый. Здесь построена собственная парковка на 40 мест. По сути, чужим здесь делать нечего. Но как же туристы смогут оценить объект культурного наследия?

Попасть в Дом Наркомфина все же получится. Доступ будет открыт в "Дни культурного наследия". А также крыша здания планируется использоваться, как зона для отдыха, здесь будет солярий и площадка для спорта. Как и раньше, здесь будут проводить йогу. Многие сюда приходили насладиться не только асанами, но и чудесными видами на Москву Сити, белое здание Правительства России, зоопарк и сталинские высотки, их здесь сразу две - гостиница "Украина" и сталинка на Кудринской площади.

- Мы бы хотели, чтобы там была точка питания, место для галереи, для продажи малых архитектурных форм, лекционное пространство, чтобы сохранился дух конструктивизма, - отметил Гарегин Барсумян, гендиректор ООО "Лига Прав".