2019-07-24T14:26:20+03:00
Общество

В удмуртском селе библиотека, превратившись в кафе, стала центром культурной жизни

Активисты создали на базе учреждения библиокафе
Мария ИГНАТЬЕВА
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В удмуртском селе библиотека, превратившись в кафе, стала центром культурной жизни Кварсы. Фото: Министрерство культуры Удмуртской республикиВ удмуртском селе библиотека, превратившись в кафе, стала центром культурной жизни Кварсы. Фото: Министрерство культуры Удмуртской республики
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Кафе при церкви, антикафе, котокафе, каких только не существует заведений. Не удивить никого и кафе в библиотеке, вернее библиокафе. В больших городах достаточно заведений на любой вкус, а в вот в небольших деревнях и селах, даже обычная столовая не всегда есть.

Активисты из Воткинского района подали заявку и выиграли президентский грант, предложив открыть кафе в библиотеке. Сам проект так и называется «БиблиоКафе в деревню». Своего рода это перезагрузка библиотеки в удмуртской деревне Кварса, где живет около 1800 человек.

Получив президентский грант, активисты не стали откладывать дела в долгий ящик и преступили к работе. Сначала купили мебель, потом разобрали книги и переделали стеллажи. В итоге получилось совершенно новое пространство, не похожее на то, что было раньше. Авторы проекта хотят, чтобы кафе стало местом проведения мастер-классов и просто встреч.

Двери библиотеки будут открыты для людей всех возрастовФото: Министрерство культуры Удмуртской республики

Двери библиотеки будут открыты для людей всех возрастовФото: Министрерство культуры Удмуртской республики

– Недавно провели опрос молодежи, чем бы они хотели заняться здесь сами и какие занятия могли бы проводить. Остановились на рисовании, игре на гитаре и кулинарии. Так появились темы для первых мастер-классов, которые постараемся организовать. Еще мы нашли интересных партнеров – к проекту присоединились Удмуртский государственный университет и Ижевский государственный технический университет имени Калашникова. Они будут проводить для старшеклассников профориентационные уроки. Центр финансовой грамотности Удмуртии сам вышел на нас и тоже предложил провести занятия. Планируем приобрести видеопроектор и делать онлайн-трансляция спортивных мероприятий и турниров по киберспрорту, - рассказала автор и руководитель проекта Ольга Лужбина.

При этом двери библиотеки будут открыты для людей всех возрастов. Хотя целевой аудиторией и будет молодежь. Все же формат «антикафе» не будет так интересен, например, пенсионерам. Авторы проекта, получившие президентский грант, планируют организовать в библиокафе некий коворкинг для знакомства и живого общения.

- Это то, чего особенно не хватает сегодня на малых территориях. Мы открыты для новых предложений, чтобы создать пространство, в которое захочется вернуться, ведь библиотека здесь фактически единственное место для досуга. Уверена, что по мере обустройства этого пространства будут постоянно появляться новые партнеры, - добавила Ольга Лужбина.

Недавно молодые люди из деревни вызвались проводить в библиокафе турниры по настольным играм. Сама цель у авторов, через заведение помочь молодежи развиваться в разных направления, которые они выбирают сами.

- Кто-то сможет найти профессию, кто-то друзей. Мы хотим дать возможность получить новые навыки, расширить кругозор. И сделать это ненавязчиво, - резюмирует автор проекта.

Активисты создали на базе учреждения библиокафе. Фото: Министрерство культуры Удмуртской республики

Активисты создали на базе учреждения библиокафе. Фото: Министрерство культуры Удмуртской республики

Само открытие заведения уже состоялось. Двери кафе необычного формата распахнулись в конце июня этого года. Сейчас внутри вместо старых и пыльных комодов стоят модные стеллажи в потолок, мягкие пуфы и уютные диванчики., которые купила на средства президентского гранта. Там проходят мероприятия самых разных форматов, в том числе интеллектуальные турниры, мастер-классы по йоге, онлайн-трансляции культурных мероприятий и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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