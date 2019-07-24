Кризис довел: россияне экономят на стиральном порошке

Западные аналитики бьют тревогу: в России падают продажи популярных средств для стирки и прочей бытовой химии. Так, по данным исследовательской компании Nielsen, за последний год — с июня 2018 по май 2019 - в наших торговых сетях продано на 6% меньше стирального порошка. А всяких чистящих средств — на 3,8%.

В прошлом году продажи тоже сокращались, но помедленнее.Кризис довел? В самом деле, лучше уж ходить грязными, чем голодными.

Правда, есть детали. Как объясняют эксперты, россияне определенно стали относиться к моющим и чистящим средствам рациональнее. Что, наверное, совсем не плохо. Покупаем мы их теперь в более экономичных упаковках, внимательнее стали относиться к инструкциям — не сыпем лишнего по принципу «хуже не будет». А кроме того, приучились закупать все это добро по акциям — с хорошей скидкой. По данным той же компании, почти 80% стиральных порошков и более половины чистящих средств у нас только так и продаются, пишет РБК.

Есть и еще одна тенденция. В отличие от стирального порошка, продажи более экономичных и удобных в использовании гелей и капсул для стирки на нашем рынке растут. Что еще раз доказывает: россияне наконец научились считать деньги и следят за прогрессом. А вы чего хотели, господа зарубежные аналитики?