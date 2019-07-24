НАТО планировало вторжение в Донбасс из-за сбитого Боинга

Сразу стоит оговориться, что это не очередные измышления повернутого на конспирологии диванного пинкертона. Независимый немецкий журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование. И в своем фильме он фактически опровергает версию объединенной следственной группы (ОСГ) о причастности России к трагедии, основываясь на показаниях официальных лиц Малайзии, в том числе тех - кто непосредственно вел расследование. В первую очередь - это малазийский премьер-министр Мохамад Махатхир и полковник Мохамад Сакри, ответственный за расследование гибели Боинга в Совете национальной безопасности Малайзии.

Как пишет автор популярного блога ZeroHedge Джон Хелмер, в фильме звучат показания правительства Малайзии по поводу фотографий, видеороликов и аудиопрослушки, которыми все это время манипулировала СБУ. При этом официальные власти страны впервые рассказывают о том, что в течение первой недели после крушения лайнера США пытались организовать военную операцию НАТО на востоке Украины. Под благовидным предлогом спасения обломков самолета и останков тел. Но фактически эта атака была направлена на разгром ополчения ДНР и даже борьбу с российским Крымом.

Так, по словам Мохамада Махатхира, официальные лица США, Голландии, Австралии и НАТО инициировали план по вводу девятитысячного военного контингента в зону боевых действий. Однако резко против этого выступила Германия, и операция была свернута. Но, несмотря на это, австралийцы отправили отряд специального назначения в 200 человек в Нидерланды, а затем в Киев.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они не позволяли нам быть вовлеченными в расследование с самого начала, - признается премьер Малайзии. - Это несправедливо и необычно. Мы видим, что они не ищут причины трагедии и кто за нее ответственен. Они просто решили, что это должна быть Россия. Мы такую позицию принять не можем.

Полковник Мохамад Сакри рассказал, что его группу, прибывшую в Киев, американцы всеми правдами и неправдами пытались не допустить в район крушения МН17. В Донецк он попал тайно, где встретился с на тот момент главой республики Александром Бородаем, который и передал офицеру черные ящики. Самописцы, к слову, у полковника Сакри сначала пытались забрать представители ОБСЕ, а затем выкрасть сотрудники американского ФБР. Но он сохранил их для следствия. Впрочем, их расшифровок мы не увидели до сих пор.

Зато Киев представил миру прослушку, которая якобы доказывает причастность лидеров ополчения к крушению Боинга. И мир, в большинстве своем, это охотно проглотил. Макс ван дер Верфф же отправился с этими пленками в малайзийскую фирму OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств. И (вот ведь сюрприз!) оказалось, что в записях присутствуют все виды манипуляций, которые можно придумать - от качественного монтажа до грубых склеек.

Побывал Макс ван дер Верфф и на самом месте крушения, где поговорил с местной жительницей Валентиной Коваленко, которую британская BBC назвала «Уникальным свидетелем» запуска ракеты. И женщина показала совсем не то место, что отмечено в отчете ОСГ.

Журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование катастрофы "Боинга".Фото: YouTube

- Мы специально попросили ее указать именно то направление, откуда взялась ракета, - поясняет немецкий журналист. - Затем я дважды показал ей место по версии ОСГ, спросив - не могла ли ракета быть запущена оттуда. Она твердо ответила, что с той стороны не видела ни запуска, ни шлейфа. Обратите внимание, что место запуска находится менее чем в двух километрах от ее дома и сада. BBC пропустила эту важную часть ее показаний.

Еще бы, ведь в том месте в июле 2014 года располагались украинские войска. А это идет вразрез общепринятой на Западе версии.

«На закуску» Макс ван дер Верф демонстрирует интервью с Евгением Волковым, которого представляет как бывшего диспетчера ВВС Украины. Он проливает свет на причины, по которым украинская сторона так и не представила, в отличие от России, свои данные объективного контроля. По официальной версии Киева, которое, естественно, все поверили, в момент атаки на Боинг украинские радары не работали. Однако Волков заявил, что в Чугуеве (в 200 км от места падения) работали сразу три радара, потому что с этого аэродрома бомбардировщики вылетали на боевые задания. Диспетчер уверен, что радиолокационные записи о месте и времени ракетной атаки MH17 были сделаны и хранятся до сих пор: «На Украине они есть».