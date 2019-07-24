Распри в звездном семействе: Бузова ждет извинений от сестры, а Чехова сменила имя, чтобы насолить отцу-тирану

Стихотворные перепалки Шнурова и Собчак, в которых некогда близкие приятели упражняются в оскорблениях друг друга, вызвали волну негодования у блогеров. Как, мол, такое возможно — вчера еще пили-ели с одной тарелки, песни записывали (в 2016 году «Ленинград» выпустил хит «Очки как у Собчак»), а сегодня на всю страну трясут грязным бельем? Но в шоу-бизнесе громко скандалят не только друзья-товарищи — куда хуже, когда это делают родные люди…

ОЛЬГА БУЗОВА

Две красавицы-сестрицы Оля и Аня всегда были не разлей вода: называли друг друга исключительно «любимками», вместе покоряли «Дом-2», открывали бизнес — торговали в соцсетях бусами да заколочками, обе оплакивали Олин развод… Поэтому, когда после совместного отпуска в Куршевеле в январе этого года девушки вернулись домой по-отдельности - Аня летела эконом-классом, Оля — бизнесом, да еще и отписались друга от друга в Инстаграме (читай — вычеркнули из жизни), никто не понял, что же произошло. Версии выдвигались самые разные: и зависть со стороны младшей Ани, и барские замашки старшей Оли, а конспирологи так и вовсе заподозрили, что ссора была фальшивкой. Так, мол, звезда оградила любимую сестренку от излишнего внимания…

Между тем, конфликт затянулся: весной, когда Бузова-младшая открывала в Москве салон красоты, старшая именно в эти дни улетела с мамой в Италию. Таким образом, поддержать дочку пришел лишь отец Игорь Дмитриевич. Говорят, ссора сестер окончательно разделила семью: родители, которые давно в разводе, «остались» каждый со своей любимицей: мама больше общается с Олей, папа — с Аней. Но из-за чего семейная драма?

Ольга Бузова (справа) с сестрой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не ищите тайного смысла — его там просто нет! - поделился с «КП» шоумен и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. - Перегуляли сестренки, с алкоголем перестарались, слово за слово — классический случай. Я видел это видео, где Оля танцует на столе (по одной из версий, звезда обиделась на сестру, которая сняла ее в неприглядном виде и выложила в соцсети. - Ред.) - может, причина именно в нем. Тем более, девочки очень разные, как будто с разных планет: Аня — спокойная, скромная, вся в себе; Оля — звезда до мозга костей. Она частенько "борщит" (перебарщивает, перегибает. - Ред.) и сама же страдает. Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая, первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения. А в последнее время она к близким не то чтобы как к прислуге относится, но проскальзывает и надменность, и недовольство, и истеричность. Кому это понравится?

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Отношения с матерью у королевы шпагатов всегда были непростыми, о чем Настя много раз плакала в телешоу всех мастей. По словам балерины, с юности родительница контролировала каждый ее шаг и мешала встречаться с мужчинами — доходило до ультиматумов и откровенного шантажа. Вот и любовь с дагестанским политиком и бизнесменом Сулейманом Керимовым, которая длились больше трех лет, разрушила якобы Тамара Владимировна.

Анастасия Волочкова.

- У мамы не было ни своей жизни, ни настоящей счастливой семьи, ни любви, ни какой-то такой женской радости, - признавалась звезда в интервью. - А когда она увидела, что у меня такой олигарх, ее просто понесло. Она и дочь мою, свою внучку, настраивает против меня: «Твоей маме нужны только мужики!».

Дошло до того, что Волочкова стала скрывать от матери любимых мужчин — ухажера, с которым счастлива последние несколько месяцев, артистка держит в строжайшем секрете: не дай бог мама узнает.

Но отношения самых близких людей, кроме женской ревности, омрачает еще и профессиональная. Волочкова уверена, что мать не может простить ей успех, ведь когда-то Тамара Владимировна и сама мечтала стать балериной, да не вышло.

- Однажды я услышала от мамы: «Сколько процентов я буду получать от твоих гонораров?», - вспоминала Настя. - Я ей ответила, чтобы не лезла куда не надо, не была моим продюсером, директором, менеджером. И тут она поняла, что ее от кормушки отрезали. А я осознала: я для нее не дочь, а проект.

Последний раз, когда Тамара Владимировна гостила у дочери, все закончилось большим скандалом. Женщина ушла, заявив, что испортит жизнь балерине…

АНФИСА ЧЕХОВА

Популярная телеведущая не раз признавалась, что «пол-жизни ненавидела родного отца, а потом пол-жизни училась его прощать». Поводов для вражды накопилось немало: тиран издевался над маленькой дочкой, а когда ей исполнилось четыре года, в один день раз и навсегда ушел из семьи к другой женщине.

- Мама с отцом постоянно ругались, из-за чего у меня случился нервный тик, - недавно рассказала звезда в ток-шоу «Судьба человека». - Отец почему-то решил в тот момент, что мне очень мешает челка. Отвел меня в парикмахерскую, где попросил подстричь налысо. В итоге на детских снимках я лысая! А еще он заставлял меня пить кипяток, утверждая, что это полезно.

Анфиса Чехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алиментов на дочь Александр Корчунов никогда не платил, и мама Анфисы крутилась как белка в колесе, чтобы прокормить-одеть-обуть себя и ребенка. Неудивительно, что родительница внушала дочке: от мужчин одни проблемы, не вздумай рожать, лучше уж заведи собачку (сына Чехова родила в 34 года). По иронии судьбы, девочку назвали в честь папы, и именно из-за неприязни к отцу она с детства мечтала сменить имя и фамилию. Едва Александре Корчуновой исполнилось 18, она официально стала Анфисой Чеховой.

- С тех пор у меня началась белая полоса, - признавалась звезда. - Через месяц я получила работу своей мечты на телевидении, и моя жизнь изменилась на 180 градусов.

Между тем, неприязнь между отцом и дочерью взаимна. Родитель, который давно живет в нищете, порой за деньги мелькает в телеэфирах с грязными откровениями. По словам Корчунова, ему стыдно за Анфису и ее профессию (видимо, речь о старом проекте «Секс с Анфисой Чеховой»), да и вообще дети - «нежелательный продукт после полового акта».

- Я от нее ничего не требую, - уверял горе-отец. - Разве что нравственного поведения в искусстве!

Но это оказалось ложью: несколько лет Корчунов судился с бывшей женой и дочкой, пытаясь отвоевать себе половину квартиры. В прошлом году эта тяжба закончилась победой Анфисы и ее адвокатов.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ

Мальчика, усыновленного в три года, стилист растил как родного и своей полной копией. С юных лет таскал по модным показам и интервью для глянца, снимал в собственном телешоу, наряжал только в брендовые вещицы. А в 14 лет и вовсе закатил наследнику вечеринку в дорогом клубе, приподнеся в качестве подарка… стриптизершу. Никто не сомневался, что парня ждет звездная карьера, но повзрослев, Сергей Зверев-младший исчез с радаров. Оказалось, отпрыск не захотел связывать свой путь с шоу-бизнесом и отказался от помощи знаменитого папы. Уж куда только звездный стилист не устраивал сына — и в институт, и на музыкальный канал, но нигде наследник не задержался дольше, чем на два дня.

Сергей Зверев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 20 лет из роскошных папиных апартаментов в центре столицы молодой человек перебрался в провинциальную Коломну, заявив, что самостоятельно заработает себе на жизнь. Но со школьным аттестатом на руках его брали то автомехаником, то продавцом на рынке, то разнорабочим в гостинице… Зато Сережа оказался любвеобильным. Первый раз он женился в 21 год на официантке — этот брак продержался пол-года. А в 23 года вновь отправился в ЗАГС, и это окончательно рассорило его с отцом.

- Конечно, я не приехал на свадьбу, да я эту женщину видеть не желаю! - кипятился стилист в очередном интервью. - У нее темное прошлое — сидела в тюрьме, да еще и родительских прав лишена. Вы бы хотели такую жену своему ребенку? Пока Сережа не разведется и не найдет нормальную работу, на меня пускай не рассчитывает!

Отец и сын не разговаривают уже третий год. А недавно Зверев-младший удивил всех, уйдя «лечить душу» в подмосковный монастырь. Наследник стилиста живет в небольшой келье и помогает монахам по хозяйству, а главное — пытается простить отца, который его совсем не понимает.