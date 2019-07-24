Депутаты предложили сделать платными курилки в аэропортах

«Вот, каналья», - наверное, подумали в Минздраве, когда узнали, кто внес законопроект о защите любителей табака. Депутат Сергей Боярский хоть сам и не курит, но его отец - известный на всю страну актер и курильщик. На прошлой неделе документ прошел первое чтение в Госдуме. Коллеги Боярского поддержали. Доводы он приводит резонные.

- Аэропорты жалуются, у них огромная статистика по нарушениям. Все время накурено в комнате для инвалидов, в комнате матери и ребенка, во всех туалетных кабинах, - объясняет Боярский. - Если несколько человек нарушили запрет, помещение отравлено на многие часы вперед. Туда зайдут беременные женщины, дети, старики. У них пропахнет одежда, они надышатся вторичными продуктами горения.

По его словам, в развитых странах тоже применяются жесткие ограничения: и акцизы высочайшие, и в общественных местах курить нельзя. Но специальные зоны в аэропортах там существуют.

- Таким образом они сохраняют чистый воздух, потому что бороться с нарушителями в замкнутом пространстве, у которых может быть задержка рейса или большая транзитная пересадка, невозможно, - говорит депутат.

Стены помещений депутат предлагает сделать непрозрачными, чтобы не пропагандировать курение. Плюс снабдить их мощной вентиляцией, чтобы никакие запахи наружу не попадали.

Напомним, курилки исчезли из российских аэропортов еще шесть лет назад - в рамках ужесточения антитабачного законодательства. Но даже некоторые приближенные к Минздраву эксперты считают, что власти переборщили.

- Запрет курения в аэропортах привел к тому, что дым распространяется по залу ожидания от всех мужских туалетов. Поэтому было бы правильно привести это в порядок, - считает Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России. - Тех, кто застарел в грехе пьянства и курения, трудно переделать.

Один из спорных вопросов - на чьи деньги будут строиться курилки. В "Шереметьево" сказали, что не против сделать это за свой счет. Но депутаты боятся, что в этом случае вырастут аэропортовые сборы. И это отразится на всех пассажирах.

- Стоимость такого помещения - два миллиона рублей. Плюс дополнительные расходы, которые обязательно будут. Я считаю, что за это должны платить сами курильщики. А сумму пусть определяют собственники аэропорта, - заявил в эфире радио «КП" Федот Тумусов, депутат Госдумы.

По его словам, речь может идти о 50 - 100 рублях. Но дальше вопрос, как собирать эти деньги. Не сажать же у каждой курилки по кассиру, как у платных туалетов?!

По мнению независимых экспертов, ничего выдумывать не надо. Если власти дадут добро, табачные компании будут драться за право построить такие помещения в аэропортах и превратить их в рекламные билборды (внутри, а не снаружи).

Ах да, чуть не забыли, курение вредит вашему здоровью.