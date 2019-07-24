Лучше завести кота, чем Женю Лукашина

В соцсетях все чаще обсуждают героев советского кино и то, как они вышли и моды. Да, харизматики, потрясающие, невероятно очаровательные. Тогда в них влюблялись городами и селами. А теперь? А теперь им перемывают косточки и на их примерах изучают психологические термины, означающие жуткие человеческие качества.

Пройдемся по самым любимым.

Женя Лукашин

«Ирония судьбы»

Это гордое слово «инфантил».

Никогда не могла поверить в то, что он – хирург. Серьезный же должен быть человек! А он? Нет, ну давайте по фактам:

С Галей поступил паршиво? Паршиво. Обещал жениться, голову морочил, но забыл о ней в две секунды, стоило оказаться рядом с другой женщиной. Где гарантия, что в следующий Новый год он не завалится пьянющий еще в какой-нибудь город и не забудет о «своей Наденьке»?

Главный герой "Иронии судьбы" Женя Лукашин.

Алкоголик без всякого самоконтроля? Да-да.

С Надей что? Да противно все. Манипулировал, устраивал истерики, шантажировал. Он как будто абсолютно уверен в том, что все его гадостные проявления – они очаровательны. Не почему-то, а потому что мама с ним до 40 лет носится. Так и вижу, как он котлету в стену швыряет, а она ему: «у-ти кто это у нас тут халёсенький?» Вот и выросло, что выросло. Все эмоционально стабильные женщины кричали Наденьке в телевизор: «Гони его в шею, милая!»

Гоша

«Москва слезам не верит»

Георгий Иваныч – нарцисс и абьюзер.

Катя попала крепко. Но ее было не вытащить из этого плена, даже если бросить тапком в экран. Нарциссы очень притягательны. Они умеют так обаять, как именно тебе надо. Интуитивно чувствуют, чем тебя взять и уверенно прут вперед, как паровозы. Для чего ему женщина? Чтобы ей показать, какой он крутой, и в ее влюбленном взоре, как в зеркале, увидеть себя, красивого. Это все от комплексов и страшной неуверенности в себе. Когда говорят не о нем, когда герой не он, ему сразу скучно, или он обиделся. На пикнике – все говорят о нем. Подраться с детьми – герооой (а что там потом дочери его женщины светит – ему уже неважно, он-то выступил, понтанулся в плаще с поднятым воротником), публика аплодирует, аплодирует. А когда вдруг оказывается, что не он самый крутой, и публика вдруг перестала аплодировать – он обиделся и ушел в запой. А она, эта успешная гадина, пусть сдохнет от чувства вины! Странно, что не сообщил как-нибудь романтично, что собирается покончить с собой. Наверное, сообщил бы, если бы Коля его еще пару дней не находил.

Гоша, он же Гога, он же - роль актера Алексея Баталова.

Почему никогда не возникало желания сделать карьеру? Ну для этого же надо нырнуть в мир мужской конкуренции, а ему комплексы не позволяли, вдруг не сможет. Лучше слесарем, без особых испытаний, но трындеть о своем великолепии.

В общем, в будущем Катю ожидают вечные обиды, претензии, ревность и прочие способы выпить кровь из человека, чтобы отомстить за свою несостоятельность.

Вообще-то, любящие мужчины радуются успехам своих любимых женщин. А не объявляют их неликвидом за ум и достижения.

Нестор Петрович Северов

«Большая перемена»

Комплекс неполноценности размером с небоскреб.

Его хотелось накормить, похвалить и обнять. Как бы сказала моя подруга Ира: «Он же хоро-о-о-о-оший!» Учил людей, работал от души, Федоскину желал добра и учения… Ага, ага, только невесту у него увел.

Женщине, вроде как любимой, кричал, что, мол, ладно уж, пусть будет, она его достойна… Это он так ухаживал?

Учитель истории Нестор Северов из фильма "Большая перемена".

Не мог принять и простить, что женщина его обошла в аспирантуре. Ка-а-а-ак? Женщина умнее его, великолепного?

Нелли бедную из-за него все на смех подняли. А он не смог, как мужик, влюбленную в него девушку оградить и защитить от насмешек.

Сопля какая-то.

Мюнхаузен,

«Тот самый Мюнхаузен»

Нарцисс, садист, «все сложно».

Янковский, конечно, очень красивый. И за это советские женщины ему все простили, вообще почти не слушали, что он говорит и делает. А он-то – садюга. Заботился ли он о своей любимой женщине? Да сейчас, конечно! Он даже жениться на ней не мог. У него вообще всегда было «все сложно». Метания, романтический порог смерти. Моя бабушка таких называла «Артистка Ермолова», а американцы придумали отличное «Drama queen» - королева драмы. Вот это он. Как такого не полюбить? Там же эмоции – током бьет на километр. Быть его девушкой? Мечта!!! Ведь он ТАКОЙ! Он может полюбить только невероятную. Ура, ура, - думала Марта, - я самая крутая, раз сам ОН меня полюбил. Отлично. Гордишься парнем своим? Восхищаешься? Вот и положи жизнь на то, чтобы вечно его откуда-то вытаскивать, спасать, элементарно кормить. Своя жизнь? Не-е-е-е, забудь. Ты – скромная тень великого Мюнхаузена.

Олег Янковский в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".

Их, непростых для жизни, было еще много в кино. Всех не перечислишь. Были ведь еще до жути грубый и малоприятный Глеб Жеглов, «все сложно» Штирлиц, истеричка-сталевар Саша Савченко, невротичный Новосельцев…

Про каждого можно сказать и «он хоро-о-о-о-оший», и «убить его галошей». Потому что они все гениальные образы ЛЮДЕЙ, а не идеальных киногероев-рыцарей. Они живые люди, которых мир мог предложить советским женщинам за 30, а иногда и за 40. Не до принцев, знаете ли.

И ведь женщины раньше понимали и принимали и таких, и сяких, и не боялись отдать свою жизнь и кровь, ради того, чтобы быть женой. Женщины были самоотверженными, жертвенными очень.

А теперь подобные персонажи могут заставить лишь передернуть плечами: «У-у-у, какие тараканы, ребусы, психотравмы! Не-не-не, пойду лучше с девчонками шампанского выпью».

А все потому, что жизнь теперь ДРУГАЯ. В том числе, жизнь у женщин другая. Они много чего могут сами. И им уже наплевать на то, что скажет общество.

Мне кажется, девиз современных, сильных и независимых женщин за 30, а то и за 40 – лучше завести кота, чем Женю Лукашина. Теперь все реже выходят замуж от отчаяния.

Жесткими стали современные женщины. Научились себя ценить, требуют заботы, внимания. Сложно с ними. Не возьмешь уже простым «я утонул в твоих глазах» и «эту песню я посвящаю тебе». Придется постараться и сделать что-то реальное.

Вы, конечно, спросите, кого из киногероев мы, такие капризные и злобные, можем похвалить? А я вам скажу, кого. Д’Артаньяна, конечно!

МНЕНИЕ НЕСОГЛАСНОГО

Он же Гога

Дмитрий СМИРНОВ

Почему бессмысленно обвинять в чем-то героев советского кино

За месяц до того, как сказать "Поехали" и взлететь к звездам, Юрий Гагарин забрал из роддома жену и вторую дочку. Старшей дочери Гагарина в этот момент было два года. Поэтому, несомненно, разбирающаяся в тенденциях социал-феминистка имеет право заявить, что его согласие лететь непонятно куда, непонятно на чем с призрачными шансами на возвращение - безответственный гендерный шовинизм и беспринципная гегемонная маскулинность.

Специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Защищать лучших героев советского кино - занятие такое же бессмысленное, как искать слова в защиту Гагарина. И он, и они сделаны из ракетного титана, который не подвержен коррозии, и сколько ни плюй в стартующий в небо корабль, тот все равно уйдет вверх - в космос, в будущее, в бессмертие. Он, собственно, уже оставил за спиной все необходимые парсеки, чтобы стать частью окружающей нас Вселенной.

И в 1979-м, и в 2019-м, и в 2119-м годах женщины мечтали, мечтают и будут мечтать об одном и том же. О том, что пусть все плохо и безнадежно, пусть 40 лет и рассчитывать в сущности не на что, пусть! Но все равно однажды она будет ехать откуда-то в вечерней электричке, усталая и ненакрашенная, и вдруг встретит его. Того, кто просто войдет в ее жизнь, возьмет ответственность на себя, скажет "я все решу", не обманет и не согласится прощать обман. И какая разница - начищены ли у него ботинки и кем он работает.

Феминизм закончится, и слово такое позабудут, неразлагающаяся глянцевая бумага женских журналов давно превратится в плодородный перегной или новую нефть, миллион раз изменятся социальный строй и фасоны юбок, а эти история и мечта - будут жить. Именно за них фильм и был награжден разом Госпремией СССР, "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля и тем самым американским "Оскаром".

Вы хотя бы представляете себе, что такое зима 1981 года?

Год назад советские войска вошли в Афганистан, вызвав санкции, какие нам и не снились, полгода назад американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве, отношения двух сверхдержав неимоверно хуже, чем сейчас. И сквозь эту километровую бетонную стену проходят Гоша и Катя, и американская киноакадемия, двадцать лет назад насмерть люстрировавшая всех, лишь заподозренных в сочувствии коммунизму, капитулирует перед правдой жизни.

Жить будет и мечта о том, что однажды в дом смирившейся со своей несложившейся судьбой учительницы (врача, бухгалтера, менеджера по продажам) невероятным образом попадет мужчина, которого она сможет полюбить так, как всегда мечтала. И все выдуманные в будущие столетия мудреные слова, объясняющие, кто там кем манипулировал и кто чего недостоин, бессильны перед этой жаждой двух не встретивших свою настоящую половину людей.

Можно, конечно, и "Алые паруса" разбирать с точки зрения правильного хождения под парусом, если заняться больше нечем, но препарировать добрые сказки глупое занятие.

И я вам еще немного скажу от себя. Когда обезьяна в зоопарке кидается пометом в людей, это не делает ее человеком, а вот человек, решивший ей ответить, мгновенно превращается в обезьяну. В следующий раз аккуратней выбирайте объект для шуток, он может быть дорог многим, например, вашей маме.