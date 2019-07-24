2019-07-24T19:38:29+03:00
Политика

Путин напомнил о миллионах русских эмигрантов

Глава государства призвал никогда не повторять трагедий 1917-го и 1991 годов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Русского общественного фонда А.Солженицына Наталия Солженицына. Фото Михаил Метцель/ТАССПрезидент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Русского общественного фонда А.Солженицына Наталия Солженицына. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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Сразу после революции большевистская власть стала выживать из России писателей, ученых, священников, офицеров. Русских интеллигентов высылали на чужбину целыми пароходами и поездами. Они наспех паковали чемоданы, складывая туда свои пожитки. И многие вещи удалось сохранить уже их правнукам.

Дневнички, фуражки, кители и фотокарточки наших эмигрантов собрали в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Музей открылся в конце мая этого года по решению президента. Экскурсию по коридорам, хранящим память о послереволюционной трагедии, для Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина провела жена автора «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелага ГУЛАГа» Наталья Солженицына. Накануне у нее был юбилей - 80 лет. Президент и мэр приехали поздравить ее лично.

После экскурсии Путин оставил запись в книге почётных гостей. А потом объяснил, что же там написал.

- Я отметил, что жизнь российской эмиграции всегда неразрывно духовно была связана с Россией. В этом особенность. Эта эмиграция, будучи даже вдали от Родины, вносила и сейчас вносит очень заметный вклад в духовную жизнь самой России, всегда вносила, - сказал Путин.

Президент напомнил, что за каждым уехавшим тянется трагическая судьба.

- Мы должны никогда не повторять ошибок подобного рода, - сказал он. - Вот мы сейчас только говорили об этом: 10 миллионов человек оказалось за рубежами России после распада Российской империи, после Первой мировой войны. А после распада Советского Союза – 25 миллионов человек! Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери...

ИСТОЧНИК KP.RU

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