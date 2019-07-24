2019-07-24T20:26:30+03:00
Общество

Умер актёр Рутгер Хауэр

Звезда фильма "Бегущий по лезвию", актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 летРутгер Хауэр умер в возрасте 75 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Нидерландах умер Рутгер Хауэр - разносторонний голландский и американский актер, ставший звездой после исполнения роли Роя Бэтти в фильме "Бегущий по лезвию".

Артист скончался в пятницу, 19 июля, после непродолжительной болезни. На момент смерти ему было 75 лет. Агент актера Стив Кенис уже подтвердил печальные новости. По его словам, похороны Хауэра состоялись в среду, 24 июля, передает Variety.

За свою долгую карьеру нидерландский актер сыграл во множестве самых разных фильмов. В списке его работ "Побег из Собибора", "Плоть и кровь", "Слепая ярость", "Десятое королевство", "Великий Мерлин" и многие другие.

В последние годы Хауэр принимал активное участие в общественной деятельности - спонсировал экологическую организацию Greenpeace, а также стал сооснователем фонда The Starfish Association, который информирует людей о таком заболевании, как СПИД.

Сайт kp.ru писал, что десять лет назад актер посещал Россию по работе. Тогда в Санкт-Петербурге проходили съемки фильма "Пятая князь".

СПРАВКА «КП»

Рутгер Хауэр Родился 23 января 1944 года в Голландии. Своим «крестным отцом» в кинематографе Хауэр считает Пола Верхувена. Именно он дал будущей звезде путевку в большое кино («Плоть+кровь», «Турецкие сладости»).

С 1982 года начался голливудский период жизни актера. Самым лучшим своим заокеанским фильмом сам Хауэр считает ленту «Бегущий по лезвию бритвы». Всего на счету актера более 130 киноработ. В 1999 году он признан у себя на родине лучшим актером столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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