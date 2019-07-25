Владимир Жириновский: «2021 год будет напряженным, как 1917-й»

ЛДПР на сегодня - самая опытная партия в стране. С 1987 года мы участвуем в выборах, в 2020 году будет уже 33 года. Накопленный за это время багаж знаний позволяет прогнозировать изменения, которые требуются стране.

«ЦИФРА» ВЫТЕСНИТ УЧАСТКИ

В настоящее время в России избирательное право наступает с 18 лет. Основная часть избирателей по состоянию здоровья мало восприимчивы ко всему новому. Нередко мысленно живут в эпохе, которая давно минула. Тем не менее, общество доверяет им голосовать, они в значительной степени и определяют власть. При этом молодежь, которая сейчас становится сознательной значительно раньше, голосовать не имеет права. Такой социальный перекос, во-первых, несправедлив, во-вторых, может подогревать недовольство юного поколения выборами, результаты которых не всегда соответствуют их ожиданиям. Наша партия предлагает снизить избирательный возраст до 16 лет.

Все избирательные участки необходимо оборудовать электронными урнами. На таких участках результат за ЛДПР в двое выше, чем на соседних, где все еще проводится ручной подсчет бюллетеней. Рано или поздно «цифра» вытеснит традиционные выборы. Люди из дома будут через смартфон или компьютер голосовать за кандидатов.

Что еще беспокоит людей? Слишком дорогое образование — обучение обходится до 700 тысяч рублей в год! Засилие черных риелторов. Людей выбрасывают на улицу. Мы предлагали защитить одиноких пожилых людей. Для этого им необходимо помочь в обмене квартир больших площадей на поменьше с достойной доплатой. Эвакуаторщики беспределят. Поставили борьбу с неправильной парковкой на коммерческие рельсы.

НЕПУБЛИЧНАЯ СКРОМНОСТЬ ПАРТИЙ ВЛАСТИ

Партии сами решают, как выдвигать кандидатов: от партии или самовыдвижением. Но мы в ЛДПР наказываем тех, кто игнорирует связь с партией. Обычно это связано со страхом потерять голоса, так скрывали членство в КПСС. Поэтому многие губернаторы сейчас идут самовыдвиженцами, в Москве все кандидаты самовыдвиженцы. Это нормально: партии власти теряют популярность. Была Партия регионов на Украине, что с ней стало?

Наши кандидаты - это простые граждане, средний класс. Нет детей олигархов, родственников высокопоставленных чиновников, все с образованием, хотят менять жизнь вокруг себя к лучшему. Было бы хорошо, если б вся страна была такой.

На всех уровнях власти в стране необходимо перейти к парламентской демократии. Даже США идет к этому: убрать вице-президента и ввести премьер-министра, назначаемого Конгрессом. Почему у нас стопорится? Имеем дурной опыт. В начале 2000 годов бизнесмен Ходорковский скупал депутатов Госдумы чтобы изменить строй, стать премьером с полномочиями шире президентских, получить власть и запустить американцев в российскую экономику, в нефтяной сектор.

Московский парламент не имеет полномочий. Даже мы в Госдуме не знаем, что они там делают. Я ни разу не видел префекта своего района, не знаю, кто депутат от моего района.

НАСТРОЕНИЕ 1917 ГОДА

Сейчас активно обсуждается снятие кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мы за конкуренцию, но открытую. За то, чтобы допускать всех и никого не снимать. Пусть всё решают избиратели. Но когда 20 лет назад на выборах в Государственную Думу не допустили ЛДПР - никто на нашу защиту не вышел.

Проблема разных политических сил в том, что все идут в узком коридоре. Они сами боятся встречаться. Я предлагал «Эхо Москвы» и «Дождю» собрать всех оппозиционных кандидатов. Но не хотят, ждут инструкций с Запада.

В Москве много радикалов, они открыто говорят о планах раздела и сдачи страны. Хотят жить только в маленькой Московии с населением в 30 млн человек. Но мы то этого не хотим. Они сами вызывают отторжение от себя. В масштабах страны они получат 1-2%.

Непризнание выборов - это первый пункт в любой инструкции по свержению власти. Если б не было Ельцинского периода, то на прозападные партии можно было бы смотреть иначе. Но мы видим, что они творят, выступают за расчленение России. Власть не знает, что за этим последует.

Думаю, что 2021 год будет очень напряженным. Во всем мире не удается улучшить положение граждан и большевики нового разлива этим пользуются. Под такие же настроения в 1917 году в России произошла революция.