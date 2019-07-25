Предъявите вашу ДНК

Накануне Дня сотрудника органов следствия спецкора "Комсомольской правды" пригласили в одно из самых закрытых подразделений Следственного комитета России (СК России). Его специалисты размещаются в стенах одного из специализированных институтов. После сверки паспорта дежурный офицер с пистолетом на поясе проводил меня к руководителю отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России Михаилу Игнашкину. Полковник юстиции предложил пройтись по всей лаборатории и показал, чем живут сегодняшние криминалисты.

ШЕРЛОКИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Разговорились с руководителем отдела с хорошего известия. Оказывается, накануне депутаты приняли в третьем чтении президентский законопроект, который дает право СК России создавать судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы. Теперь ведомство может заняться созданием оптимальных условий для развития государственного судебно-экспертного учреждения и экспертных подразделений, которые проводят экспертизы и исследования по уголовным делам.

- Вы находитесь в Центральной лаборатории. Еще шесть открылись в федеральных округах: в Хабаровске, Новосибирске, Свердловске, Казани, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Планируем еще одну открыть в Южном федеральном округе, - рассказывает корреспонденту "КП" Михаил Анатольевич. Навстречу спешат сотрудники центра. Юноши и девушки в белых халатах с начальником здороваются легким кивком головы - все в медицинских масках. Тот кивком отвечает. В руках у экспертов какие-то бланки и пробирки.

- Это гражданские?

- Нет, все эксперты аттестованные сотрудники, - смеется Игнашкин. - С высшим биологическим или медицинским, многие с учеными степенями. После того, как они становятся сотрудниками СК России, они проходят специализированную подготовку, после которой получают допуск к работе с материалами уголовных делам. Эксперт обязан знать дело в пределах своей компетенции, прежде чем начать проводить экспертизу. Как в школе: чтобы решить задачу, надо разобраться в ее условии. В отделе у меня 18 экспертов, у каждого своя специализация: кто-то проводит экспертизы, кто-то работает с образцами проверяемых лиц, а кто-то организует проверку полученных профилей по Федеральной базе данных геномной информации. У каждого эксперта, проводящего экспертизы, на руках (в работе) 20-30 постановлений на производство экспертиз.

- Каждый день читать про убийства и изнасилования… тут, знаете, нужны стальные нервы…

- Да, это ответственная работа. Ведь где-то на воле бродит маньяк, убийца, насильник, и от качества проведенного экспертного исследования и проверочных мероприятий часто зависит насколько быстро его найдут. ДНК-экспертиза – один из инструментов по установлению и сбору доказательств отношении преступника, но не панацея.

- Не промахиваетесь? Ведь известны ошибки в установлении отцовства.

- Современные криминалистические наборы реагентов, используемых в нашей лаборатории, позволяют одновременно исследовать от 20 до 30 генетических признаков. Вероятность случайного совпадения при анализе такой комбинации оказывается близкой к 0. На данный момент, наверное, единственной неразрешимой задачей для ДНК-экспертизы является разделение однояйцевых близнецов. Но технологии развиваются, и я уверен, в недалеком будущем и эта проблема будет разрешима, так как и у однояйцевых близнецов есть генетические различия, которые накапливаются в течении жизни.

- Специалисты хорошие, а вот оборудование и реактивы иностранные….

- Ну не все иностранное и оборудование есть отечественное – например источники экспертного света, с помощью которых эксперты ищут следы биологического происхождения, и реактивы есть ДНК-исследования, недавно создан отечественный генетический анализатор. В рамках Программы Союзного Государства «ДНК-идентификация» проводятся мероприятия направленные на создание отечественных наборов и технологий, которые позволят экспертам-генетикам с заданной точностью определять цвет глаз и волос, этногеографическое происхождение, возраст лица оставившего след на месте преступления.

ОТПЕЧАТКИ НА КОЖЕ

На мониторе компьютера какой-то график, с пиками, какими-то цифрами. По словам Игнашкина это установленный генетический профиль представленный в виде фореграммы. В таком виде эксперт получает результаты исследования биологического следа или образца проверяемого лица. Но чтобы добиться такого результата эксперт проводит десятки манипуляций: отыскание следа биологического вещества, установление его природы (кровь, пот, слюна и т.д.), выделение ДНК из клеток, путем ее разрушения, определение качества и количества выделенной ДНК, размножение определенных участков ДНК, электрофоретическое разделение и визуализацию. Затем следует анализ полученных результатов, вероятностно-статистическая оценка и наконец формирование заключения эксперта.

- Генетический профиль лица, оставившего след, если его личность не была определена в рамках экспертного исследования, мы направляем на учет в Федеральную базу данных геномной информации оператором которой является МВД России (в структуре министерства 70 ДНК лабораторий по всей стране). Если данных подозреваемого там нет, придется ждать, когда он попадется, - предвосхищает мой вопрос руководитель подразделения.

Компьютер, который сравнивает полученные образцы с геномной базой стоит за семью печатями. Закон о персональных данных не позволяет туда заглядывать журналистам...

- Уже есть решение о подключении к федеральной базе экспертных подразделений СК России, что сейчас и происходит. Если раньше нам надо было делать бумажный запрос, то теперь мы сможем дополнять базу и вести проверку данных, как полноправный пользователь. А значит сможем быстрее находить причастных к совершению преступлений, - делится новостью собеседник «Комсомолки».

- Слышал, что в базе уже более миллиона генетических профилей преступников?

- В ней собраны результаты исследования биологических материалов неустановленных лиц, которые были обнаружены на месте преступлений, и также генетические профили осужденных за тяжкие преступления. По словам эксперта если раньше работа в большей степени основывалась на исследовании оружия и дактилоскопии (отпечатки пальцев сейчас откатывают при поступлении в армию, силовые структуры и МЧС), то теперь больший интерес следователей и оперативников представляют биологические следы. Молекулярная генетика стала развиваться семимильными шагами. Некоторые исследователи говорят, генетическая экспертиза приведет к большей революции в криминалистике, чем дактилоскопия.

- Насколько точные результаты дает исследование?

- Судите сами: если для сравнения отпечатков пальцев требовался четкий след, который позволял сравнить общие и частные признаки папиллярных линии, то сейчас преступнику достаточно схватить с усилием человека за одежду. Касание травмирует эпидермис и на поверхности одежды остаются клетки и фрагменты ядер. Нам для исследования и получения генетического профиля достаточно ДНК- материала всего 10-15 клеток.

- А если преступник касался только тела?

- Криминалистики Главного управления Криминалистики проводят научно-исследовательскую работу (НИР), которая вооружит криминалистов методологией, облегчающей решение задач по поиску и изъятию контактных следов, которые преступник оставил на теле жертвы. Любопытно, что подобные исследования проводились еще в СССР в 40-х годах прошлого века, но тогда не нашли широкого применения.

- Уже использовали эту методику в деле?

- В целях НИР проводились как модельные эксперименты – специально поставленные опыты, результаты которых анализировали, делали выводы, составляли методические рекомендации, и только затем нарабатывали опыт на практике. Например, в прошлом году в Московской области произошло изнасилование и убийство малолетнего ребенка. Сотрудники отдела с применением разрабатываемых рекомендаций провели осмотр тела и в результатами исследования стало установление генетического профиля лица, который затем совпал с лицом подозреваемом в совершении этого преступления. Затем методика дорабатывалась и сейчас находится в стадии оформления документации.

Так выглядит профиль преступника в базе.Фото: Александр БОЙКО

КОМАРЫ — СОЮЗНИКИ

- А случалось ли, что в результате генетической экспертизы помогали оправдать невиновного?

- Любая экспертиза, в том числе и генетическая это инструмент в руках следствия. Конечно, следствие и розыск, могут на основе полученных данных по значимым следам осуществлять поиск преступника и профиль ДНК это хороший помощник в этом деле. В практике отдела не единичны случаи, когда для поиска преступника приходится проверять тысячи человек. Наверняка вы помните случай, когда рядом с Петушками летом 2012 года произошло убийство 5-летнего дачника Богдана Прахова. Тогда нашими экспертами был установлен генетический профиль мужчины, который не совпал ни с кем из родственников и близких малыша. Для установления причастного лица были проведены беспрецедентные мероприятия по сбору биологических образцов лиц. Которые по тем или иным причинам могли быть причастны к случившемуся. В нашей лаборатории были отработаны более 10 тысяч образцов прежде, чем мы нашли искомое лицо. Эта работа тогда у нас заняла полгода. В тоже время мужчина из соседней области, буквально через пару недель после преступления, пришел в полицию и написал явку с повинной. Мы проверили его профиль, и он не совпал с ДНК обнаруженном на одежде мальчика, да и по рассказам коллег, он не ориентировался на местности. При работе по этому делу было найден не один генетический профиль. На подошве сандалии мальчика нашли следы крови. Выяснили, кто их хозяин. Им оказался участник осмотра места преступления, который машинально убил на шее налитого кровью комара, но не поменял перчатки.

Кстати, специалистам широко известен случай, когда эксперты в Европе нашли в машине убитой женщины москита, который хранил в себе ДНК убийцы, и благодаря этому свидетелю подозреваемого нашли довольно быстро. Так, что молчаливые свидетели преступления могут запросто сидеть на потолке, и ждать опытного эксперта, - говорит Игнашкин.

- Как часто случаются выезды?

- Оперативная работа по исследованию – это очень часто. И это понятно – убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть, катастрофы, террористические акты – наиболее болезненные для общества преступления и наш долг оперативно на них реагировать. Не редки случаи, когда эксперты переходят на круглосуточную работу – до получения значимого результата. Кроме всего у нас есть дежурные эксперты, обязанностью которых является оперативное исследование образцов лиц, проверяемых к конкретному преступлению. Такие исследования проводятся в течение 2,5-4 часов, технологии позволяют.

- А как берете пробу у подозреваемого?

- Для проведения анализа достаточно провести ватной палочкой по внутренней стороне щеки.

- Все сдают образец добровольно?

- Обычно люди к такому мероприятию относятся довольно спокойно. Если ты не виновен, какие могут быть боязни? А потом, наверное, многие думают не сдам – подозрение усилится?

- Неужели нельзя зажать голову подозреваемого в педофилии коленями, засунуть ему палочку за щеку?

- В Великобритании правоохранители именно так и делают. А во Франции за отказ штрафуют. У России такой практики нет. Но и права отказа от сдачи образцов законодательно не закреплены. Процессуально закреплено, что примем взятия образцов должны быть гуманными, не приносить страдания человеку и не унижать его достоинство.

КОКТЕЙЛЬ ОТ "ВПИСОК"

- А как сохранить чужое ДНК на месте преступления?!

- Потерпевшим нужно сделать все, чтобы сберечь следы. Например, после изнасилования нельзя мыться, стирать одежду. Надо сразу позвонить в полицию и выполнять то, что скажут. Сотрудники вызовут специалистов, которые проведут осмотр места преступления и отвезут на освидетельствование, где медик произведет осмотр и сделает все, чтобы сохранить улики.

Иногда правда доходит до курьезов, если это слово применимо к преступлению. Игнашкин припомнил историю одной квартирной кражи. Следственно-оперативная группа приехали осматривать место преступления, а там уже проведена генеральная уборка. Бабушка постыдилась встречать группу в неубранной квартире - собрала разбросанные вещи, помыла полы, протерла пыль, чтобы встретить гостей при всем параде.

- Если произошла квартирная кража важно ничего не трогать, и даже не стоит входить в квартиру, где, кстати, еще могут находиться преступники. Также можно затоптать следы: экспертиза подошвы преступника дает марку, размер и отпечаток протектора, который у каждого ботинка индивидуален, как отпечаток пальца.

- Когда-то сыщики обходись одним увеличительным стеклом и кисточкой с графитом. А как выглядит работа место преступления в 21-ом веке?

- Шерлок Холмс, ползающий по месту происшествия в своей обычной одежде с трубкой во рту получил бы выговор от руководителя – это однозначно. Участвующие в осмотре, должны быть должны быть соответствующие экипированы – специальные комбинезоны, бахилы, маски, перчатки. Весь этот одноразовый инвентарь надо правильно использовать: на них не должно быть чужеродной ДНК. Эксперт использует на месте дактопорошки и дактопленки, источники света, работающие в разных диапазонах, различные тест-системы, позволяющие устанавливать наличие того или иного биологического вещества на месте и во время преступления. На современном осмотре, в зависимости от случая применяется: 3D, съемка с летательных аппаратов, геолокаторы, передвижные рентгеновские устройства.

- Молодежь хвалится в социальных сетях своими «вписками», где насилуют по очереди пьяных девушек, которые хотят влиться в компанию.

- Работать с такими биологическими смесями сложнее, но в итоге можно получить генетический профиль всех участников такой вечеринки. Хотя в ряде случаев наше исследование подтвердит лишь то, что девушка была с этими молодыми людьми в одной компании. Но делать выводы будет следователь и суд. Безусловно, скрыть следы даже с помощью презерватива сегодня уже невозможно: человек за сутки теряет до 160 волос. А нам для получения профиля, в принципе хватит и одной пушинки.

Накануне Дня сотрудника органов следствия спецкора "Комсомольской правды" пригласили в одно из самых закрытых подразделений Следственного комитета РоссииФото: Александр БОЙКО

200 ЛЕТ НЕ СРОК

В 2010 году в Севастополе была задушена 26-летняя Полина Таланова. Ее голое тело и предметы одежды нашли в глубокой луже. Когда Крым вошел в состав России, сотрудники СК России возобновили расследование этого уголовного дела. Эксперты были внимательны, и нашли на одежде биологические биологические следы, которые в 2015 году помогли уличить Павла Бондаренко, совершившего к тому времени в Севастополе уже серию убийств.

В 1983 году было обнаружено тело убитой девочки, в деле сохранились образцы биологического вещества, которые попали на ее школьную форму и пионерский галстук. В наши дни экспертам удалось выделить генетический профиль, данные которого были переданы в федеральную базу. Преступника, если он еще жив, ждет пионерский «салют» из прошлого и колония.

Года три назад в Москве эксперты поймали дедушку-велосипедиста, который десятки лет насиловал женщин. Он их душил, но оставлял в живых. Одна из жертв заметила мужчину на велосипеде, который был похож на насильника, указала на него полицейским. И его ДНК совпало с профилем разыскиваемого лица.

Почему все эти преступления не были расследованы ранее? Оказывается, автоматизированное оборудование и генетический анализатор начали использовать с середины 2000 годов. До 2005 года ДНК исследовали вручную: экспертам необходимо было значительное время (до двух недель) для проведения исследования, которое сейчас может быть выполнено в течение рабочего дня. Например в генетический анализатор можно одновременно загрузить до 96 проб ДНК и получить результат через 4,5 часа!

- За последние 10 лет чувствительность наших реактивов выросла в 400 раз, и это открывает перед нами большие возможности, - признается полковник Игнашкин. Часто за помощью к экспертам обращаются археологи и епархии. Последние просили установить принадлежность найденных останков игуменьи Маргариты Тучковой, вдовы генерала Александра Тучкова, который пропал без вести в 1812 году во время Бородинского сражения. Ее решили перезахоронить и канонизировать. Мы, совместно с медико-криминалистами Российского центра судебно-медицинских экспертиз проводили комплексное исследование останков предполагаемой Тучковой и ее сына. В результате исследование нами были установлены неоспоримые факты, что лица, чьи останки были представлены являются биологическими родственниками по линии мать-сын, а так же медиками-криминалистами установлены признаки скелета , которые позволяли судить, что пред нами именно Тучкова и ее сын. - вспоминает Игнашкин.

Поразительно, через 200 лет эксперты установили полный генетический профиль сестры декабриста Нарышкина, племянницы графини Мусиной- Пушкиной и основательницы Спаса-Бородинского монастыря.

ПОРТРЕТ ПО ДНК

У экспертов СК России уникальный опыт расследования террористических актов. Они работали в 2015 году на опознании тел погибших пассажиров А321, который взорвался над Синайским полуостровом, устанавливали личность террориста, который взорвал себя в здании аэропорта Домодедово в 2011 году.

- Тогда генетиками по останкам террориста-смертника были установлены его кисти рук, данная информация позволила экспертам дактилоскопистам проверить по базе его следы. А данные ДНК подсказали, что установленная Y хромосомная гаплогруппа характерна для с жителей Северного Кавказа и часто встречается у жителей Ингушетии. Эта информация позволила сузить поиск.

Вы наверное помните детские сказки, где колдунья бросает в чан с водой травы, чтобы увидеть события. Никакой магии в действиях экспертов нет, но они могут увидеть портрет преступника в «капельке» его пота.

- Что ждет генетическую экспертизу в ближайшем будущем?

– Использование возможностей технологии секвенирования следующего поколения (NGS), которое позволяет кроме индивидуализирующих признаков (похожих, на те которые мы исследуем сейчас, но значительно их расширяя) исследовать признаки, анализируя которые мы можем судить о фенотипических и этногенетических. Исследования эпигенетического статус следа позволят нам судить о возрасте лица оставившего его, причем точность анализа будет в пределах 2-3 лет. - не перестает удивлять Михаил Анатольевич.

Эти данные должны облегчить жизнь нашим оперативникам: через несколько часов они будут знать не только национальность, но примерный возраст подозреваемого. Если его не поймают по горячим следам, эти данные будут храниться не менее 100 лет в Федеральной базе данных геномной информации.

- Эти данные в базе как "мины" замедленного действия. Они ждут, когда преступник совершит очередную ошибку и попадет в поле зрения следствия, - предупреждает полковник юстиции.

В прошлом году сотрудники Игнашкина отправили в федеральную базу 5000 профилей-следов, 30 тысяч человек были проверены по ней на совпадение. За прошлый год поймали таким образом 300 преступников. Как они рассчитывали уйти от ответственности не совсем понятно....

В ЭТО ВРЕМЯ

Криминалисты-генетики осваивают новые направления ДНК-исследований, позволяющие определять видовую принадлежность ценных промысловых рыб (семейства осетровых), а также устанавливать вид животных, из мяса которых сделаны консервы. Уже проводятся экспертизы, которые, позволяют выяснить от какого вида осетровых добыта икра, а также каким образом её добывали: убивали или доили. Данный вид поможет следователям вести расследования уголовных дел по фактам браконьерского лова, а также поможет разобраться следователям в делах о недобросовестной торговле – экспертиза помогает установить не произошла ли икра от гибридов осетровых, которые сейчас культивируются в Китае. На вид икра похожа на обычную, но по своей ценности уступает российской. Следователи делают все, чтобы подделка не заняла нишу нормальной икры, которую получают российские фермерские хозяйства.

Михаил Анатольевич ИгнашкинФото: Александр БОЙКО

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Анатольевич Игнашкин родился в Заречном Пензенской области. Окончил химико-биологический факультет Белгородского педагогического университета. После выпуска работал экспертом-криминалистом в УВД по Белгородской области. В 2010 году с должности заместителя начальника отдела медико-биологических экспертиз регионального Экспертно-криминалистического центра перешел работать в Следственный комитет при Прокуратуре России, который через год стал независимым ведомством - СК России.

КСТАТИ

Обязательная дактилоскопическая регистрация введена в России с 1998 года и охватывает не только преступников и людей ведущих асоциальный образ жизни, но и сотрудников силовых ведомств и людей трудящихся в опасных сферах деятельности. Закон о государственной геномной регистрации принят в России в 2008 году и распространяется на осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступления и преступлений против половой неприкосновенности. Разработан новый законопроект, который позволит собирать геномную информацию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также подвергнутых административному суду.