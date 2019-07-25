В Республике Марий Эл запустили Школу национального блогера

В Марий Эл живут представители сотни национальностей. Сохранением культурных особенностей, традиций и языков здесь занимается множество некоммерческих организаций. Однако интересно рассказывать о своей деятельности, быть открытыми и привлекательными для мира получается далеко не у всех. Для членов различных национальных НКО и активистов гражданского общества в республике запустили «Школу национального блогера (SMM)». Проект осуществили на средства президентского гранта.

Всего в программу вошли три блока: это большой однодневный семинар, 10-дневный курс с этнотуристическим уклоном и серия вебинаров. На первом этапе культурно-информационный центр «Интеллектуал», который осуществляет проект, объявил конкурс эссе. Начинающим блогерам предложили рассказать, зачем НКО нужны собственные сайты и страницы в соцсетях. В том числе победители конкурса смогли попасть на 10-дневную серию занятий с 12 по 22 июня. Причем проводили занятия не в душных аудиториях и классах, а под открытым небом, на базах отдыха в музеях и замках. Всего участники курса посетили 11 достопримечательностей Республики Марий Эл. И сразу начали отрабатывать навыки SMM: делиться в соцсетях своими впечатлениями от самых красивых мест республики.

shkolanazblog_smm ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА ЭТНОБЛОГЕРОВ 13-14 июля 2019 г.

- Интересен был разбор местных кейсов, я посмотрела, как примитивно ведутся многие страницы местных сообществ. Уже в ходе лекций я поняла, как важно быть открытым миру через соцсети, - рассказала о курсе одна из учениц Елена Смородинова.

Цикл лекций с параллельным посещением «Марийской Швейцарии», замка Шереметьева, культурной столицы финно-угорского мира Шоруньжа, стал для участников также площадкой нетворкинга. У них была прекрасная возможность познакомиться с новыми нужными людьми, наладить контакты.

Образовательная программа также вышла насыщенной и весьма разнообразной: в качестве спикеров были приглашены разработчик сайтов, дизайнер, PR-менеджер, успешный блогер, специалист в области этнотуризма, эксперт в сфере национальных вопросов и другие.

- Лучшие московские эксперты поделились своими умениями и научили очень многому. Они были не только учителями, но и друзьями, которые верили в нас, да и сейчас поддерживают и помогают советами, - рассказывает участница проекта Ольга Мошкина.

Начинающие блогеры сразу отрабатывали новые навыки в области SMM. Фото: страница проекта «Школа национального блогера (SMM)» ВКонтакте

13 июня в «Школе блогера» прошло еще одно образовательное мероприятие - «Большой однодневный семинар». Приняли участие в нем полторы сотни гостей. Спикеры рассказывали про проектный менеджмент, делились знаниями в области современных медиа.

Теперь же начинающих блогеров приглашают поучаствовать в последнем этапе обучения: для них проведут серию вебинаров. Во время занятий слушатели узнают, как выработать свой стиль в соцсетях, как составлять контент-план и откуда брать информацию, как писать цепляющие короткие и интересные длинные тексты, чтобы фолловеры дочитывали их до конца. А еще этноблогеров научат работать с фото и видео, проводить в социальных сетях конкурсы, опросы и марафоны, которые привлекут новых подписчиков. В плане занятий – лекции о целевой аудитории и рекламе пабликов. Словом, до ноября ученики школы должны будут постепенно освоить весь инструментарий SMM, чтобы сделать странички своих организаций яркими и интересными.