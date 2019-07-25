2019-07-25T09:31:53+03:00
Звезды

Список самых успешных молодых российских звезд Forbes возглавили Хабиб Нурмагомедов и Ольга Бузова

Forbes составил список самых успешных российских звезд до 40 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Forbes назвал Хабиба Нурмагомедова самой успешная звезда российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 летForbes назвал Хабиба Нурмагомедова самой успешная звезда российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Возглавил этот рейтинг Хабиб Нурмагомедов.

Составляли список, основываясь на двух факторах. Первое – доход, а второе – популярность, упоминание в СМИ, количество подписчиков в соцсетях и запросов в поисковых системах. Исходя из этих пунктов Нурмагомедов обошел Ольгу Бузову.

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком, по оценкам Forbes, заработал 11,5 миллиона долларов. В СМИ и соцсетях его упоминали более 75 тысяч и 1,5 миллиона раз.

На втором месте расположилась популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Ее доход в разы меньше, чем у Нукрмагомедова, и составляет 4,4 миллиона долларов. В СМИ ее имя проскальзывало больше 73 тысяч раз, а соцсетях 4,5 миллиона.

На третьей позиции - нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Его доход 14,5 миллиона долларов, упоминания в СМИ и соцсетях — 59 тысяч и 560 тысяч раз.

В десятке лидеров: певцы Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати. Затем идут модель Ирина Шейк, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.

ТОП-10 успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

ТОП-10 успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Напомним, что Forbes не первый год публикует такой список. Однако в этом году в него вошли звезды моложе 40 лет, а доходы, хоть и являлись одним из основным пунктов, но не были самым решающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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