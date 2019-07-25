Например, торт

Когда я писала колонку рецептов, читатели (думаю, это были читательницы) часто меня упрекали: «Как можно есть такое, если ты больше размера XS, в одном блюде тесто, сметана и мясо? Отстой… Что, еще и маслом помазать?! Вообще анафема Скойбеде».

То, что все описанные блюда были традиционными – а наши предки питались сытно и калорийно, ругателей никак не лимитировало. Как и то, что колонка черным по белому называлась «Мужская еда», ясно намекая, что женщины должны питаться капустным листом.

Наоборот, комментаторы и тут сумели предъявить: «Значит, Скойбеда думает, что мужчин можно пичкать, чем угодно?!», - хотя я раз за разом объясняла, что список запретов есть, он очень прост: химия в быту (это к примеру, все мясные полуфабрикаты, см. состав продукта: «Эмульгаторы, загустители, Е 245 в квадрате…»), и техническое пальмовое масло, из которого в РФ делается большинство сыров, творог и абсолютно вся кондитерка.

Прямо по анекдоту: «Святой отец, а есть что-то, на что верующий смотреть НЕ может?», - «Конечно, сын мой! Например, электросварка».

Но сегодня я решила написать как раз о еде не для мужчин, а для женщин и следящих за фигурой, и тому есть причины.

Во-первых, дети мои вступили в подростковый возраст, и едят строго то, что решили сами, типа вареной картошки в мундире. Описывать это неинтересно.

Во-вторых, я сделала вывод, что, если у женщины, вернувшейся с работы, не будет в холодильнике скромной, но обильной трапезы с калорийностью листа капусты, вышеозначенная женщина немедля, не сходя с места, сожрет батон хлеба с маслом. Третьего не дано, готовить после четырех часов в метро никто не будет, это утопия. Еда при этом (при всей некалорийности), должна быть вкусной... Вот задача для настоящего художника!

И решением, например, может стать чесночный торт из кабачков.

Я взяла два средних кабачка, один порезала на длинные тонкие пласты и испекла в духовке до мягкости (200 градусов, минут 15) без всякого масла. Можно печь на пергаменте, но у меня и на противне не подгорели: время в духовке слишком маленькое. Вынула, остудила.

Второй построгала на крупной терке, вмешала два яйца и, снова без масла – и без капли муки – испекла небольшие оладьи. На антипригарной сковородке – очень ок.

Взяла 500 грамм самого нежирного творога, в наличии был 2%, и заправила его солью, свежим и сушеным чесноком, травами (я люблю итальянские базилик и орегано), и разбавила кислым йогуртом или мацони. Кстати, соленый творог меня научили есть чеченцы: они его так хранят, в рассоле, а я просто солю свежий. Похоже на брынзу.

Заправила йогуртом также немного остро пахнущего тертого сыра: мне нравится похожий на грюйер.

Собрала торт: слой кабачков, слой творожного крема, слой оладьев и т. д. Сверху – слой сыра, просто потому что красиво. И – веточка тархуна с огорода, для пикантности.

Честно вам скажу: это не то, чтоб ОЧЕНЬ вкусно, не пельмени с мясом. Но – это съедобно! А, если добавить той самой муки, майонеза в качестве прослойки, брынзы и, может быть, дробленых грецких орехов в начинку, блюдо сгодится и для нехудеющей части человечества…

Сфотографирован торт в дачном клевере. Читатели мне тут пеняли на антисанитарность подачи блюд на траве, так я их успокою: форма стоит на перевернутой вверх дном железной кастрюле (зачеркнуто) импровизированном столике, так что: глист не пройдет.

Простите, что вхожу в такие подробности, но вопрос подачи прямо-таки упорно всплывает в комментариях. Видимо, он важен.

Да, форма для торта, уж простите, дачная: нержавеющая сталь, цена, 4 рубля 60 коп., выбита прямо на донышке. Люблю такое!

А о рецептах из интернета мы поговорим в следующей колонке)