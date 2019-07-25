Игорь Акинфеев запустил проект «Пенальти», чтобы поддержать начинающих футболистов

Поддержать талантливых детей и начинающих молодых футболистов поможет федеральный социальный проект «Пенальти», который запустил вратарь Игорь Акинфеев и страховой Дом ВСК.

Каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны.

При покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Игорем Акинфеевым.

«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК», – рассказал Игорь Акинфеев.

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. – Социальная ответственность – важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола».

Подробная информация о проекте доступна на САО «ВСК».