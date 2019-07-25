Спортсмены помогают особенным детям и трудным подросткам поверить в себя и покорить высоту

Взбираться вверх и вверх - туда, где яркими буквами написано “Гималаи”. Не каждый взрослый на такое решится, а в Нижнем Новгороде высоту покоряют дети с расстройством аутистического спектра, ментальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения, ДЦП, синдромом Дауна, а также ребята из малообеспеченных семей и те, кого принято называть “трудными” подростками.

“Нет недосягаемых высот” - так называется проект Федерации скалолазания Нижегородской области. Спортсмены подарили возможность покорять высоту тем детям, кто не привык верить в себя. Бесплатные занятия проходят каждую неделю в единственном в области профессиональном, а не развлекательном скалодроме на базе клуба "Ладъ".

Адаптивное скалолазание. Проект "нет недосягаемых высот".Новое направление в адаптивной физкультуре.

“Сделать что-то полезное, свое”

Проект адаптивного скалолазания придумал Максим Кавинов. Когда-то он успешно работал в коммерции, но десять лет назад из-за редкого заболевания перестал чувствовать ноги.

- Тогда наверное и в моей душе что то поменялось. Я посчитал, что могу сделать что-то полезное, свое, - рассказывает он. - Началось все с развития спорта. В 2011 году создали профессиональную спортивную Федерацию, провели десятки соревнований для взрослых и детей. А в 2015 году познакомились с Центром поддержки семьи “Обнаженные сердца”. Именно благодаря специалистам данного центра мы взяли за основу методики с доказанной эффективностью в работе с особыми детьми и смогли создать один из первых в городе инклюзивный спортивный клуб.

Тренеры Федерации не просто проводит занятия, а вместе с учеными разрабатывает особую методику занятий Фото: проект “Нет недосягаемых высот”

Так, первыми особенными спортсменами-скалолазами и стали подопечные фонда Натальи Водяновой - дети с РАС, расстройством аутистического спектра. Очень быстро в "Ладъ" начали приходить и другие ребята - здесь не отказывают никому, верят - для каждого нет недосягаемых высот. Сейчас в клубе более 400 детей занимаются бесплатно. К проекту подключились большинство коррекционных центров и СО НКО Нижнего Новгорода и области. Например, на днях в гости на скалодром пришли незрячие дети из Нижегородской организации "Перспектива". Ребята сами удивились своим возможностям - они не только перемещали из стороны в сторону по стене, но и отважились взбираться вверх со страховкой!

Проводить бесплатные занятия помогают президентские гранты - денежную поддержку проект получал два года подряд. Причем в 2019 году тренеры Федерации уже не просто проводили занятия, а на основе многолетнего опыта вместе с учеными Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Институтом реабилитации и здоровья человека разработали и утвердили особую методику проведения занятий по адаптивному скалолазанию, а также программу подготовки специалистов. Первые тренеры уже получили по ней дипломы государственного образца. В 2019 идет активная исследовательская работа по большинству нозологий заболеваний детей-участников проекта. К концу года в России появится новая научно-доказанная сенсорно-моторная практика в адаптивной физкультуре. Уже сейчас к работе нижегородских специалистов присматриваются ведущие федеральные центры помощи особым детям - "Обнаженные сердца", "Аутизм ФРЦ", "Наш солнечный мир".

При скалолазании задействуется одновременно до 99% мышц человеческого организма. Фото: проект “Нет недосягаемых высот”

“Они приходят к нам как маленькие зверьки, всего боятся”

- При скалолазании задействуется одновременно до 99% мышц человеческого организма. А с учетом того, что вы находитесь на нестабильной вертикальной поверхности, вам постоянно приходится подтягиваться, держать равновесие. Все это дает мощный реабилитационный эффект. И ребята очень сильно меняются. Уже через полгода-год можно увидеть ощутимый результат - тренируется мышечная сила и общая выносливость, техника и пластика движений, улучшается работа вестибулярного аппарата, дети учатся центрировать или частично центрировать свое тело, повышается концентрация внимания, дети становятся смелее в принятии решений, улучшается качество и динамика ходьбы, осанки, - рассказывает Максим Кавинов.

Для ребят с инвалидностью важно, что скалолазание помогает расширить спектр произвольных движений, разработать мышцы, укрепить позвоночник. Выполнение упражнений в подвешенном состоянии помогает снять нагрузку с суставов нижних конечностей. А кроме того, оно требует не только физических сил, ловкости, координации движений, но и постоянного напряжения умственных сил, терпения, анализа.

- Если обычному человеку сказать: “Сядьте-встаньте, сядьте-встаньте” - то он поприседает, у него поболят мышцы, а через неделю он уже сможет запросто приседать 10, 20, 30 раз. А работая с особенным ребенком, нужно сначала привлечь его внимание, потом постоянно повторять, закреплять. И только тогда спустя определенное время, а в нашей практике и до полугода - дети начинают уверенно лазить по стенам, слушать команды, не отвлекаться… - объясняет Максим Кавинов. - Они приходят к нам как маленькие зверьки, всего боятся, им трудно общаться, трудно сделать первый шаг из под руки родителей. Их родители устали, отчаялись, ведь с их детьми никто не занимается... У нас сейчас двое воспитанниц ведут разминку на занятиях. У одной РАС, у другой ментальные нарушения, но это не мешает им профессионально, аккуратно, выверенно проводить занятия. А девочка с синдромом Дауна приняла участие в городских соревнованиях по скалолазанию для обычных детей на общих условиях и заняла призовое место.

Более 400 ребят бесплатно занимаются на скалодроме Фото: проект “Нет недосягаемых высот”

Тренеры говорят, что успехи на скалодроме позволяют ребятам - иногда впервые в жизни! - поверить в собственные силы, завести друзей. Среди “детей” в центре некоторым уже давно исполнилось 18 лет. Но для тренеров и родителей они все равно остаются детьми.

- В 18 лет молодые люди с особенностями выходят из коррекционных школ - и попадают или в ПНИ, или домой, в четыре стены. Им некуда идти. Их родители уже давно - пожилые люди. У нас есть “дети”, которым по 35 лет. Некоторые из них только недавно впервые вышли из дома - когда начали появляться какие-то НКО, готовые им помогать, - рассказывает Максим.

Для таких детей авторы проекта ведут новое направление развития проекта с присоединением его к специальным спортивным олимпиадам и выходу на адаптивный спорт.

Скалолазание требует не только физических сил, ловкости, координации движений, но и постоянного напряжения умственных сил, терпения, анализа. Фото: проект “Нет недосягаемых высот”

ОВЗ как “ограниченные возможности занятий”

Несколько раз в год для особенных юных скалолазов в Нижнем Новгороде проводят спортивные фестивали. Так, в июле около 100 человек приняли участие в четырехчасовом семейном спортивном марафоне в одном из специализированных парков города, где есть скалодромы. Тренерам федерации на таких праздниках помогают волонтеры - “трудные” подростки, которые также бесплатно занимаются по программе "Нет недосягаемых высот". Для них занятия скалолазанием и общение с тренерами - тот положительный пример, которого так не хватает в жизни. А еще скалодром позволяет выплеснуть энергию и получить заряд адреналина, который просит подростковая душа. Ведь скалолазание - самый безопасный из экстремальных видов спорта.

Для ребят регулярно устраивают праздники на свежем воздухе Фото: проект “Нет недосягаемых высот”

- Бестолково говорить подростку, что курить плохо. А мы убеждаем через действия, простые примеры: выбирайте, кем вы хотите стать, - рассказывает Максим Кавинов. - Мы всегда предоставляем всем нашим детям право выбора. Знаете что для меня слово ОВЗ означает? Это не люди “с ограниченными возможностями здоровья”, это люди “с ограниченными возможностями занятий”. В каком-то смысле это применимо и к особенным ребятам, и к трудным подросткам. Им просто нечем заняться. А мы даем им такую возможность.

За два года активной работы помимо признания фондом президентских грантов, Проект становился победителем и финалистом городских, региональных, окружных конкурсов, a также стал финалистом региональных этапов федеральных конкурсов “Лучший социальный проект года” и “Гражданская инициатива”. В рамках федеральной акции “Добропоезд 2019” Проект был представлен как передовой инновационный проект Нижегородской области в части помощи особым людям.