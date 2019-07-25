Советник Зеленского: «Крым – независимое государство, веками независимое!»

На Украине продолжаются геополитические игры на словах и на бумаге. В очередной раз отличился советник президента Украины – некий Никита Потураев, не последнее лицо в соседней стране. И вряд ли, он говорит то, что взбредет в голову – скорее всего, озвучивает официальную позицию президента Украины.

Во вторник, советник заявил, что никакого размена Крыма на Донбасс не будет, хотя, никто и в страшном бреду не предлагал Зеленскому таких сделок. Оказывается, эта была «разведка боем», чтобы выявить огневые точки противника и оценить его боеготовность.

В среду, Никита Потураев, полностью раскрыл свои секретные игральные карты. Оказывается на Украине заработал специальный комитет Верховной рады «по оккупированным территориям». В комитете два сектора – по Донбассу и Крыму. Цель этой бюрократической «ложной сущности» - создать «национальную крымскую автономию» на территории полуострова. Со всеми атрибутами власти в изгнании. Можно представить, какие суммы удастся распилить и освоить в этих виртуальных структурах. При должном усердии их представителей можно пропихнуть и в ПАСЕ и в ООН, найти сочувствующих в Европе и США. Единственная проблема, историческое обоснование этого государственного виртуального строительства не выдерживает никакой критики, о чем честно рассказал советник Зеленского в эфире канала ATR. Дословно:

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого».

Это настолько прекрасно, что даже не знаешь, с какого места начинать комментировать. Можно начать с Ясского мирного договора 1791 года, согласно которому Османская империя признает присоединение Крыма к России. Но, в своем изучении истории по Википедии, тщательно выправленной «незалежными хакерами» в нужную сторону, Никита Потураев дошел только Кючук-Кайнарджийского мирного договора, в котором что-то говорилось о независимости Крымского ханства. Правда, не долго продлилась эта независимость. Можно вспомнить Московский и Карский мирный договор 1921 года, в котором Турция и РСФСР (и нынешняя Россия, как правопреемница – прим.авт.) в очередной раз подтвердили отсутствие взаимных территориальных претензий. Но, существование государства Украина во времена Богдана Хмельницкого комментировать невозможно – нет на это сил, все ушло в хохот.

Поэтому, стоит вспомнить дела недавних дней, крымский референдум 2014 года, где жители Крыма внятно высказались о своем будущем, настоящем и прошлом. Но, о людях, советник президента Украины Никита Потураев, как обычно не подумал. А зря.