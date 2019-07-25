2019-07-25T12:17:43+03:00
Политика

Советник Зеленского: «Крым – независимое государство, веками независимое!»

На Украине решили создать «национальную крымскую автономию», разумеется, виртуальную
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Cтоит вспомнить дела недавних дней, крымский референдум 2014 года, где жители Крыма внятно высказались о своем будущем, настоящем и прошломCтоит вспомнить дела недавних дней, крымский референдум 2014 года, где жители Крыма внятно высказались о своем будущем, настоящем и прошломФото: Василий БАТАНОВ
Изменить размер текста:

На Украине продолжаются геополитические игры на словах и на бумаге. В очередной раз отличился советник президента Украины – некий Никита Потураев, не последнее лицо в соседней стране. И вряд ли, он говорит то, что взбредет в голову – скорее всего, озвучивает официальную позицию президента Украины.

Во вторник, советник заявил, что никакого размена Крыма на Донбасс не будет, хотя, никто и в страшном бреду не предлагал Зеленскому таких сделок. Оказывается, эта была «разведка боем», чтобы выявить огневые точки противника и оценить его боеготовность.

В среду, Никита Потураев, полностью раскрыл свои секретные игральные карты. Оказывается на Украине заработал специальный комитет Верховной рады «по оккупированным территориям». В комитете два сектора – по Донбассу и Крыму. Цель этой бюрократической «ложной сущности» - создать «национальную крымскую автономию» на территории полуострова. Со всеми атрибутами власти в изгнании. Можно представить, какие суммы удастся распилить и освоить в этих виртуальных структурах. При должном усердии их представителей можно пропихнуть и в ПАСЕ и в ООН, найти сочувствующих в Европе и США. Единственная проблема, историческое обоснование этого государственного виртуального строительства не выдерживает никакой критики, о чем честно рассказал советник Зеленского в эфире канала ATR. Дословно:

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого».

Это настолько прекрасно, что даже не знаешь, с какого места начинать комментировать. Можно начать с Ясского мирного договора 1791 года, согласно которому Османская империя признает присоединение Крыма к России. Но, в своем изучении истории по Википедии, тщательно выправленной «незалежными хакерами» в нужную сторону, Никита Потураев дошел только Кючук-Кайнарджийского мирного договора, в котором что-то говорилось о независимости Крымского ханства. Правда, не долго продлилась эта независимость. Можно вспомнить Московский и Карский мирный договор 1921 года, в котором Турция и РСФСР (и нынешняя Россия, как правопреемница – прим.авт.) в очередной раз подтвердили отсутствие взаимных территориальных претензий. Но, существование государства Украина во времена Богдана Хмельницкого комментировать невозможно – нет на это сил, все ушло в хохот.

Поэтому, стоит вспомнить дела недавних дней, крымский референдум 2014 года, где жители Крыма внятно высказались о своем будущем, настоящем и прошлом. Но, о людях, советник президента Украины Никита Потураев, как обычно не подумал. А зря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политолог Денис Денисов: Украинский омбудсмен сражается больше за свою должность, чем за моряков
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии пояснил «КП» причину громких заявлений украинского уполномоченного по правам человека о «решении по освобождении моряков»
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда"
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ [видео]
Новости 24
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем с ума» секретном мини-шаттле
Россияне набрали кредитов наличными на 2,2 триллиона рублей
Идею о бесплатном высшем образовании в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме
Директора лагеря «Холдоми» арестовали на два месяца после пожара, в котором погибли дети
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на на военно-морской парад в Петербурге
В начале августа в Москву вернется летняя погода
Российская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в Италии
В Шереметьево трапом повредили самолет
NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космос
Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение
Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей
Психологи рассказали о пользе работы летом
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты
В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным
На Украине вспомнили о «независимом Крыме»
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина