Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий

Австрийские ученые провели исследование, в рамках которого изучили яблочный микробиом (если проще - то местный мирок микроогранизмов) и нашли около 100 миллионов бактерий в этом фрукте, даже в самом чистом! Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Frontiers in Microbiology.

Для проведения эксперимента биологи взяли обычные «магазинные» и органические «домашние» яблоки. Исследование показало, что в мякоти и семенах бактерий оказалось больше, чем на кожуре. Внутри яблока зафиксировали около 90 миллионов микробов, тогда как на поверхности лишь 10 миллионов. Существенных различий в численности микробов между магазинными и «домашними» яблоками ученые не зафиксировали.

А вот видовой состав микробов достаточно существенно отличался. Микробы в «органических» яблоках оказались чуть более «пестрыми». При этом и тот, и другой фрукт содержали свой собственный уникальный набор бактерий.

Ученым также удалось зафиксировать отличие в бактериях, отвечающих за взаимодействие с микрофлорой кишечника - они влияют на ощущение вкуса и пользу яблока. В мякоти «магазинных» яблок ученые обнаружили больше микробов, которые вредят работе желудка. Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.