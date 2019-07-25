2019-07-25T13:50:28+03:00
Политика

Как Дагестан зачищают от коррупции

В республике меняют управленцев и начинают большие стройки
Анна БОРИСОВА
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Первое, с чего начал работу в Дагестане нынешний глава Владимир Васильев, - пригласил в республику группу специалистов из прокуратуры, Росздравнадзора, федеральных налоговиков и антимонопольщиковПервое, с чего начал работу в Дагестане нынешний глава Владимир Васильев, - пригласил в республику группу специалистов из прокуратуры, Росздравнадзора, федеральных налоговиков и антимонопольщиков
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200 ЧИНОВНИКОВ УЖЕ ОТВЕТИЛИ ЗА БЕЗЗАКОНИЕ

На юге Дагестана разморозили почти 20-летний долгострой - рабочие приступили к строительству нового корпуса горбольницы в Избербаше. Республика только в этом году выделила 100 млн рублей на долгожданный объект.

«Даже не верится!» - пишут в соцсетях жители города.

Долгострой в Избербаше стал одним из 60 объектов в республике, где в этом году возобновлено строительство.

Еще одна новость недели из Дагестана - продлен арест подозреваемых по уголовному делу о махинациях с земельными участками. По данным следователей, группа высокопоставленных чиновников, начиная с 2000 года, нанесла ущерб республике на сумму более 370 млн рублей. Это дело - лишь эпизод масштабной антикоррупционной кампании, начатой в Дагестане два года назад. В ее рамках к ответственности привлекли уже не менее 200 чиновников.

Сегодня уже ясно: начато выведение Дагестана из глобального кризиса. Десятилетиями коррупция, разворовывание бюджета, системные хищения газа и электроэнергии, непрофессионализм управленцев превращали Дагестан в самый дотационный регион страны. А клановость и слабая ротация кадров не давали начать изменения.

Первое, с чего начал работу в Дагестане нынешний глава Владимир Васильев, - пригласил в республику группу специалистов из прокуратуры, Росздравнадзора, федеральных налоговиков и антимонопольщиков. Начались проверки. К уголовной ответственности привлечены многие чиновники. Арестованы даже те, кого считали непотопляемыми.

НА ДОЛЖНОСТЬ - ПО КОНКУРСУ

На место дискредитировавших себя управленцев приходят новые - честные, грамотные, амбициозные, желающие проявить себя на благо Дагестана. В республике проходят два кадровых конкурса, самый масштабный - более 6000 участников - «Мой Дагестан», проводимый под патронажем администрации Президента России. Победителями стали 54 человека, 23 из них получили назначения на ответственные должности. Еще троим дана такая возможность буквально на днях.

- Вместе с вами мы впервые запустили лифт, о котором раньше мечтали в простых, скромных дагестанских семьях, где растут талантливые дети, - сказал победителям конкурса на встрече Васильев.

ИЗ ТЕНИ - К РОСТУ

Сейчас в республике обновляются не только кадры, но и образ мышления. Никто не верил, что удастся запустить легализацию автозаправок. Но в результате 55 АЗС вышли из тени, а сумма уплаченных налогов в 2018 году выросла в 3 раза - до 180 млн рублей.

Выводятся из тени рабочие места, создаются новые. Все это привело и к экономии бюджета, и к росту его доходов. Появилась возможность направить на поддержку граждан, возобновление брошенных строек, развитие дорог, газификацию порядка 7 млрд рублей.

На строительство инфраструктуры выделено в 5 раз больше денег, чем в прошлом году. Двигается вперед сельское хозяйство. На развитие мелиорации впервые выделено 500 млн рублей.

Растут и доходы населения - средняя зарплата по республике 25,9 тыс. рублей - рост на 8,1% за год.

Федеральный центр положительно оценивает эту работу властей Дагестана. В результате регион стал получать больше трансфертов из бюджета России.

Все проблемы решить сразу абсолютно невозможно. Но люди уже видят изменения и поддерживают их. А это главное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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