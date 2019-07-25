16-летняя Дарья Васькина выиграла бронзу на ЧМ по плаванию на 50 метров на спине

16-летняя российская пловчиха Дарья Васькина принесла очередную награду сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. На дистанции 50 метров на спине она стала третьей неожиданно для всех. Васькина взяла старт по восьмой дорожке, откуда обычно уходят на дистанцию аутсайдеры финала. И наша Даша стала третьей - 27,51 секунды. Ей не хватило всего 0,02 секунды до рекорда мира среди юниоров.

За год до этого чемпионата мира Васькина дважды победила на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Она выиграла в составе сборной смешанную эстафету 4 по 100 метров, а также - первой стала на 100-метровке на спине.

Победу в этом виде программы одержала американка Оливия Смолига - 27,33 секунды. Второе место досталось Этьен Медейрос из Бразилии - 27,44 секунды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Васькина: Ехала на чемпионат с мыслью, что медаль недосягаема

- Я, честно говоря, не ожидала. Ехала сюда с мыслью, что пьедестал нечто недосягаемое. Я думаю, что мой тренер доволен - улучшила свое время. Уже достаточно много стартов было и сегодня была спокойна. Смотрела вчера второй полуфинал у другого экрана и надеялась, что попаду в финал. Мне понравилось на этом чемпионате мира.