2019-07-25T15:14:57+03:00
Звезды

«Я вовремя оттуда ноги сделала»: Дана Борисова с ужасом вспоминает поездку на Украину

СБУ запретила телеведущей въезд в страны сроком на три года
Антонина ВЕТКИНА
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Дана БорисоваДана БорисоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины сообщила о решении запретить российской телеведущей Дане Борисовой въезд в эту страну сроком на три года. 15 июля Дана опубликовала в инстаграме свои фотографии на фоне киевских пейзажей, после чего разразился скандал: украинские националисты заявили, что Борисову нельзя было впускать на Украину, так как она была в Крыму.

«Да, я была в Крыму, а на границе соврала, что нет. Но у меня не было выхода, - призналась Дана «КП». - Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу «Пацанки-4» (проект канала «Пятница!» - Авт.) в качестве наставницы».

По словам ведущей, она обожает Киев и бывала там много раз: «Я была там ведущей, также снималась в качестве приглашенной звезды в украинских шоу. Но вот наврала… В ответ [на фото в инстаграме] пошли нацистские высказывания. Все это началось на третий день моего пребывания на Украине. В последний день страшно было в отель возвращаться — я боялась, что меня там «примут».

Борисова с ужасом вспоминает обратный путь в Россию. Вдобавок ко всему она потеряла миграционную карточку, которую надо предъявлять при прохождении таможенного досмотра на границе. «К нам пришли в полтретьего ночи: здоровенный пограничник с собакой и автоматом, - рассказывает Дана. - Ругался на меня, сказал, что с поезда меня снимет».

По словам Борисовой, спасла ее телевизионная выучка: « Я, конечно, включила слезы - поплакала, посмотрела на него грустно и он меня пощадил».

Ведущая считает, что легко отделалась и больше о поездках в братскую Украину не помышляет: «Там с поезда снимают на раз. Не отпустили бы меня на Родину, «закрыли» бы. Да, я смелая девушка. Но я посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала. Теперь и сама туда не хочу».

Известие о решении СБУ застало Дану Борисову по дороге в Сочи. После недельного отдыха на Черноморском побережье России ведущая планирует приступить к съемкам в новом телепроекте, подробности о котором пока не разглашает.

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Дана Борисова прокололась, когда выложила в инстаграм фото на фоне киевских пейзажей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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