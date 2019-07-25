Пустой офис – мечта интроверта: Кому не стоит уходить в отпуск летом

Бытует мнение, что «горение на работе» делает ваш труд менее продуктивным. Так ученые Оксфордского университета выяснили, что четырехдневная рабочая неделя с тремя выходными днями, которую в порядке эксперимента ввели в 20 колл-центрах (в них работало 5 тысяч сотрудников) оказалась более эффективной. Повышение производительности труда на 8-12 процентов с лихвой компенсировало убытки от «потерянного» пятого дня.

Все хорошо, но возникает вопрос, какой работодатель переведет вас на четырехдневную рабочую неделю? Боссы, похоже, научных исследований не читают и свято верят в преимущества потогонной системы. Однако, существует способ самостоятельно и незаметно для начальства перейти в «щадящий» режим работы. О нем рассказали РИА-Новости, опросившие ряд экспертов.

- С этой точки зрения много плюсов имеет работа в период летних отпусков, - говорит психолог Ольга Маховская. - Многие сотрудники уходят в отпуск, а те, кто остается оказываются вне поля зрения. Начальство и коллеги их особо не контролируют. Такой вариант идеально подходит для интровертов.

Напомним, что в психологии интровертами называют замкнутых, не слишком общительных людей, которые черпают энергию из одиночества и сторонятся шумихи. Опустевшие летом офисы для интровертов идеальная среда обитания, а прекрасно отдохнуть можно будет в бархатный сезон, когда цены падают, курорты полупустые, а на работе суета как раз выходит на пиковые показатели.

Есть и еще одна категория людей, для которых работа летом это путь к успеху. Это студенты и старшие школьники. Так утверждает группа исследователей под руководством психолога Якоба Леос-Урбеля из Стэнфордского университета. Ученые проанализировали данные 200 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, которые хотели подработать во время каникул и подали заявление на участие в программе «Летняя занятость для молодежи» города Нью-Йорка. Поскольку такого количества вакансий нет даже в таком мегаполисе, рабочие места разыгрывались через систему случайной лотереи. А затем ученые сравнивали, каких успехов в учебе на следующий год добились те, кто устроился на работу летом и те, кому было отказано в трудоустройстве. Выяснилось, что у работавших ребят успеваемость выросла.

- Наше исследование показывает, что летняя занятость молодежи оказывает значительное влияние на академические результаты, - считает Леос-Урбель. - Причем эффект был особенно ощутим среди тех студентов, которые работали летом в течение нескольких лет. Традиционно считалось, что труд в подростковом возрасте развивает такие не когнитивные качества, как самостоятельность, независимость, уверенность в себе, умение распоряжаться своим временем. Но мы видим, что работающие ребята получают в долгосрочной перспективе и большие образовательные преимущества.