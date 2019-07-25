Госдума назвала задержание на Украине танкера государственным пиратством и ударом наотмашь

В Госдуме жестко отреагировали на задержание российского танкера Nika Spirit в порту Измаил Одесской области. Служба безопасности Украины, напомним, обвинила его в блокировании прохода украинских кораблей во время инцидента в Керченском проливе прошлой осенью.

- Задержание российского танкера в порту Измаил – удар наотмашь. На свою собственную провокацию в Керченском проливе Украина теперь отвечает актом государственного пиратства. Может быть, это жесткая оценка, но по сути абсолютно верная, - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Тем самым Киев дает понять, что Украина не готова на нормализацию отношений с Россией, в частности, в вопросах судоходства в акватории Керченского пролива. Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение.

Все это вызывает ощущение, что полунамеки на налаживание сотрудничества с Москвой ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства. И антироссийский маховик, раскрученный при Порошенко, вращается в ту же сторону и с не меньшей скоростью.

Российский танкер NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

При этом депутат предупредил, что в случае попыток взять россиян в заложники последует жесткий ответ.

- Если, не дай бог, кого-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жесткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться.

Но мы продолжаем выступать за налаживание российско-украинских отношений. Будем работать с теми, кто готов к конструктивному диалогу с Москвой. В киевском истеблишменте немало тех, кто выступает за форсированное восстановление взаимодействия. Да и исторически наши народы обречены на добрососедство, - заключил Слуцкий.

По последним данным посольства России на Украине, СБУ отпустила экипаж, моряки возвращаются домой. А сам танкер остается в Измаиле.

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