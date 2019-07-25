В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-25T15:19:20+03:00

По словам члена комитета Совета Федерации по безопасности, украинский лидер не в состоянии контролировать ситуацию

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Задержание Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA является ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому и его администрации. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

«Я думаю, что задержание танкера — это не только удар по российско-украинским отношениям. Это больше удар по Зеленскому и его администрации», - передает заявление политика «360».

По словам сенатора новая администрация украинского лидера не в состоянии контролировать ситуацию и подобный инцидент – «продолжение нагнетания обстановки, которое проводят американские специалисты». Клинцевич отмечает, что произошедшее можно рассматривать, как некое предупреждение, чтобы показать, «кто в доме хозяин».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер NEYMA. Арест произошел под предлогом того, что танкер якобы по прямому приказу ФСБ РФ заблокировали три украинских корабля в Керченском проливе. Члены команды были допрошены.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU