В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-25T15:24:02+03:00

В ведомстве сравнили это с «набором материала» по обмену заключенными

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Министерство внутренних дел заявило, что уже знает о задержании российского танкера. Более того, в ведомстве прокомментировали ситуацию.

- Если Украина задержала российский танкер для «набора материала» по обмену заключенными, то этот шаг не поможет. Мы ожидаем прояснения конкретных претензий к танкеру и экипажу, затем определимся с дальнейшими действиями, - сообщил источник «РИА Новостей» в МИД России.

В ведомстве также сказали, что им не хотелось бы думать, что что это первый конкретный шаг украинских властей после выборов. Более того, в МИД заявили, что Киев должен подумать о последствиях для ситуации в Азовском море.

- В случае захвата Украиной россиян с задержанного танкера в заложники последствия не заставят себя ждать, - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что Украина готовит ходатайство для ареста корабля. По заявлению Службы безопасности Украины, судно принимало участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU