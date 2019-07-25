2019-07-25T16:03:24+03:00
Политика

Компания-судовладелец: экипаж задержанного СБУ российского танкера отправляется домой

Однако, посольство России в Киеве не подтверждает сообщения о возвращении моряков [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
СБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua FacebookСБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua Facebook
Изменить размер текста:

Компания-судовладелец задержанного Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA сообщила, что все члены экипажа отправляются домой и в настоящий момент они находятся в безопасности в порту Измаила.

«Да, это наш «пароход». С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо», — передает ФАН слова представителя компании «Альтомар Шиппинг», который сообщил, что претензий и вопросов к экипажу не было.

Однако, посольство России в Киеве не подтверждает сообщения о возвращении экипажа домой.

Источник Интерфакса сообщает, что на борту танкера находится экипаж из порядка 15 граждан России.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер NEYMA. Арест произошел под предлогом того, что танкер якобы по прямому приказу ФСБ РФ заблокировали три украинских корабля в Керченском проливе. Члены команды были допрошены.

В Госдуме РФ инцидент назвали пиратством. В Совфеде попросили президента Украины Владимира Зеленского разъяснить свою позицию по инциденту. В российском МИД сообщили, что им не хотелось бы рассматривать происшествие как первый конкретный шаг украинских властей после выборов в Верховную Раду.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание российского танкера Нейма (NEYMA) СБУ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем
Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей
Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы
Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов
Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей
Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду
Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость
Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины
Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"
По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина