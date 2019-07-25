Компания-судовладелец: экипаж задержанного СБУ российского танкера отправляется домой

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-25T16:03:24+03:00

СБУ вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна. ФОТО navy.mil.gov.ua Facebook

Однако, посольство России в Киеве не подтверждает сообщения о возвращении моряков [видео]

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Компания-судовладелец задержанного Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA сообщила, что все члены экипажа отправляются домой и в настоящий момент они находятся в безопасности в порту Измаила.

«Да, это наш «пароход». С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо», — передает ФАН слова представителя компании «Альтомар Шиппинг», который сообщил, что претензий и вопросов к экипажу не было.

Однако, посольство России в Киеве не подтверждает сообщения о возвращении экипажа домой.

Источник Интерфакса сообщает, что на борту танкера находится экипаж из порядка 15 граждан России.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер NEYMA. Арест произошел под предлогом того, что танкер якобы по прямому приказу ФСБ РФ заблокировали три украинских корабля в Керченском проливе. Члены команды были допрошены.

В Госдуме РФ инцидент назвали пиратством. В Совфеде попросили президента Украины Владимира Зеленского разъяснить свою позицию по инциденту. В российском МИД сообщили, что им не хотелось бы рассматривать происшествие как первый конкретный шаг украинских властей после выборов в Верховную Раду.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU