Владимир Путин - Татьяне Голиковой: Куда исчезли деньги, которые мы раньше доплачивали врачам и медсестрам «первичек»?

На национальный проект «Здравоохранение» (Владимир Путин назвал его «одним из основных») - до 2024-го предусмотрены солидные деньги – 1 триллион 367 миллиардов рублей. Из них 49 миллиардов – на первичное звено здравоохранения (ПЗЗ). (К числу этих медучреждений относятся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, скорая и неотложная помощь, фельдшерско-акушерские пункты - ФАПы.)

Специалисты еще называют это все «первичкой». Этот же термин звучал в четверг, 25 июля, и на встрече в Кремле Владимира Путина с Татьяной Голиковой.

- Зная о том, что ФАПы уже строятся и будут строиться, амбулатории приводятся в порядок, передвижные мобильные медцентры, все-таки меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения.

И Путин детально объяснил - почему:

- У нас происходит какой-то разрыв между усилиями, предпринимаемыми из федерального центра, хорошим, позитивным эффектом, и тем, что происходит после этого, - разрыв между различными уровнями управления. Особенно это чувствуется в социальной сфере: в образовании, в том же здравоохранении. Это все куда-то потом съезжает.

(Забегая вперед, замечу - в справках, которые готовят для правительства структуры Минздрава, этих «мелочей», связанных с разрывом, обычно не бывает.)

- Смотрите, что у нас было в 2005–2007 годах, - продолжал президент, - мы тогда не только занимались реконструкцией и капитальными ремонтами, и оборудованием, но мы и на заработную плату медицинских работников обратили внимание. И тогда доплачивали врачам, специалистам в первичном звене плюс 10 тысяч, среднему медицинскому персоналу, медсестрам – плюс пять тысяч. Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги в этой «первичке»?

Сейчас в поездках по регионам люди говорят об этом, и на той же самой «Прямой линии» много вопросов было, я их читал, просто не всем удалось прорваться на экран, но вопросы есть, они людей беспокоят. А именно – получают заработную плату на уровне прожиточного минимума.

Вице-премьер, которая, по идее, должна была обо всем об этом докладывать президенту, слушала... его «доклад».

- Слава Богу, - говорил Владимир Владимирович, - у нас в законе отражено теперь, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума (11280 сейчас), но платят меньше, что удивительно. Значит, даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы, которая сейчас функционирует, недостаточно.

Я знаю, о чем идет речь, там неполный рабочий день и так далее, но это как-то обходят на местах. Это проблема: разрыв между уровнями управления. Вторая проблема, что законодательно у нас прописаны, но не исполняются на практике принятые решения.

И наконец, для того чтобы привлечь в первичное звено здравоохранения людей, специалистов, а там не хватает именно специалистов, нам нужно предпринять ряд энергичных шагов сейчас и в уровне заработной платы, нужно обязательно поговорить по обеспечению жильем сотрудников здравоохранения, врачей и специалистов, да и средний медперсонал.

Весь этот комплекс вопросов, если мы его не решим, мы, безусловно, не сможем добиться тех целей, которые мною поставлены в указе, национальных целей развития в сфере демографии.

Не сможем обеспечить ни продолжительность жизни, заявленную нами, не повысить естественный приток населения, рождаемость не сможем повысить. То есть эта одна из основных демографических целей, изложенных в указе, не может быть достигнута.

Поэтому я бы хотел с вами сегодня поговорить именно об этой части – о первичном звене здравоохранения. И послушать ваши оценки и ваши рекомендации, предложения.

- Владимир Владимирович... - начала свой отчет Голикова, - Сегодня на 2019 год предусмотрено создание 390 ФАПов и врачебных амбулаторий, если говорить в единицах, и 1200 – на следующий год. Сейчас уже введено в эксплуатацию 125 и получили разрешение на работу 92. В населенных пунктах, где численность меньше 100 человек, предусматриваются мобильные комплексы. И до 2021 года таких мобильных комплексов предусмотрено 1300, в закупках в 2019 году – 500. Сейчас уже на 34 процента государственные контракты заключены. Кроме того, предусматривается модернизация поликлинического звена, имею в виду так называемую «Бережливую поликлинику». Сейчас в процессе перехода на этот статус находятся 2337 поликлиник, а к концу 2019 года мы ожидаем более 3000...

Путин Голикову не прерывал. И - терпеливо выслушал всю эту впечатляющую федеральную статистику.

Судя по всему, это объяснение далеко не во всем устроило президента...

- Давайте весь этот комплекс вопросов еще раз обсудим и вернемся к нему, - сказал, завершая встречу, Путин. - Потому что мы ставили задачу, чтобы врачи 200 процентов получали от среднего по экономике региона, и в некоторых лечебных заведениях так и есть. Но основная-то масса этого не чувствует – вот что беспокоит. И тогда нам не удастся достичь тех целей, о которых мы сказали: и я, и вы сейчас повторили. Прошу вас представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца.

«Комсомолка» тоже будет следить за ситуацией...