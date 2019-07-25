"Какой кошмар!": 80-килограммовая Бейонсе чистила организм 44 дня

Бейонсе никогда не отличалась худобой. А было время, когда фигуристая певица при росте 169 см и вовсе весила 80 кг.

Бейонсе не раз признавалась, что всю сознательную жизнь ведет борьбу с лишним весом. Особенно тяжело артистке пришлось после рождения близнецов Сэра и Руми. Два года назад у дочери Бейонсе и Jay-Z Блю Айви появились младшие брат и сестра.

beyonce Было время, когда фигуристая певица при росте 169 см весила 80 кг

За время беременности артистка набрала немало лишних килограммов. По словам 37-летней Бейонсе, она села на диету, когда увидела на весах цифру в 80 кг. Избавиться от набранного веса ей было нелегко. "Я чувствовала, будто нахожусь не в своем теле. Мне предстоял долгий путь...", - вспоминает звезда.

Сбросить лишние килограммы ей помог персональный диетолог и тренер в Голливуде. Ради достижения цели знаменитость вставала в пять утра. "Какой кошмар! Мой вес - 80 килограммов", - жаловалась Бейонсе.

beyonce Бейонсе никогда не отличалась стройностью

Суть диеты состояла в том, чтобы плавно отказаться от мяса и перейти на растительную пищу. Певица дважды прошла курс. Ей пришлось отказаться от любимой выпечки и куриных крылышек.

44 дня она чистила организм. Она сидела на очень низкокалорийной диете. "Мой завтрак состоял из яичных белков, овощного коктейля, цельнозерновых хлопьев с обезжиренным молоком. А еще я пила очень много воды", - сообщила мировая звезда.

Beyonc.22 Days Nutrition

Она ела рыбу, овощные супы, салаты, смузи, восполняя недостаток белка протеиновыми батончиками. Правда, знаменитость не сказала, сколько ей удалось скинуть и какой вес у нее теперь. Но известно, что ее муж Джей-Зи тоже перешел на растительную пищу. Кстати, ранее Бейонсе и Джей-Зи предлагали фанатам перейти на веганство в обмен на абонемент на их концерты.