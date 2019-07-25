2019-07-25T19:03:06+03:00
Общество

“Мобильная мастерская” помогла вернуть коренным северным народам их историю

Представители малочисленных народов Ленинградской области осваивали традиционную вышивку, шитье, гончарное ремесло, изготовление игрушек, учились делать традиционные музыкальные инструменты...
Ольга БОРСКАЯ
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Воплотить проект в жизнь помог президентский грант Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"Воплотить проект в жизнь помог президентский грант Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"
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Вепсы, водь, ижоры… Кто сейчас в России слышал эти названия? А между тем, это целые народы, чьи предки столетиями жили на территории нынешней Ленинградской области. Но сейчас эти народы, а главное - их уникальная, самобытная культура оказались на грани исчезновения. Последняя перепись 2010 года насчитала 5936 вепсов, 266 ижор и всего 64 представителя води.

Но даже оставшиеся представители этих народов начинают забывать свои корни. Сказались и индустриализация, и слом многовекового уклада сельской жизни, и годы гонений при советской власти.

- Практически все жители региона не знают особенности традиционной культуры коренных народов области. Особенно это касается сельских мест, где в течение последних десятков лет отход от культурных традиций наблюдается достаточно сильно, уходит преемственность, многие уникальные промыслы и ремесла исчезают. Многие жители в деревнях занимаются рукоделием и ремеслами, однако источником их труда становится не локальные традиции, а образцы изделий из интернета, журналов, копии привозных товаров. Бесценные ремесленные навыки, выработанные столетиями, тратятся на «матрешки», «бисерные» цветы, «обережные» куклы. А великолепные вышивки, красивейшие детали костюмов, уникальные гончарные изделия и игрушки остаются в запасниках музеев, - говорят авторы “Мобильной мастерской коренных малочисленных народов Ленинградской области”.

Мастерству учатся и взрослые, и дети Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"

Мастерству учатся и взрослые, и дети Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"

Вернуть малочисленным народам их историю, память, традиции, а заодно - помочь оставшимся представителям - вот его задача. Этот проект придумала АНО "Центр коренных народов Ленинградской области", а воплотить в жизнь помог президентский грант.

Этнографы, народные мастера и волонтеры выезжали в села Ленинградской области, где живут потомки води, ижор и вепсов, и обучили их забытым уже основам традиционных ремесел и промыслов.

Люди осваивали традиционную вышивку, вязание, шитье, набойку по ткани, гончарное ремесло, токарный промысел, изготовление игрушек и народных кукол, учились делать традиционные музыкальные инструменты.

В общей сложности поездками охватили 10 населенных пунктов в шести районах Ленинградской области. Всего мастер-классы, лекции и консультации прошли 633 человек. Это социально незащищенные жители сел: неработающая молодежь, инвалиды, пожилые люди, члены неполных семей… Для них этот проект в первую очередь стал возможностью заработать, освоить профессию.

- Многие сельские поселения, потерявшие иные источники дохода, стремятся развить локальный туризм, ищут яркие аспекты местной культуры и чаще всего обращаются к самобытной и малоизвестной культуре коренных народов. Необычность орнаментов, красота форм, особый лаконичный дизайн, связь предметов с конкретным местом – всё это может стать основой локальных этно-брендов и местных сувениров, - уверены авторы проекта.

В "Мастерских" воссоздали старинные водские сарафаны Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"

В "Мастерских" воссоздали старинные водские сарафаны Фото: АНО "Центр коренных народов Ленинградской области"

С информационной поддержкой и дальнейшим развитием этно-брендов мастерам помогают волонтеры. Проект объединил более 40 неравнодушных добровольцев на местах, которые загорелись идеей помочь вернуть культуру коренных народов в современную повседневную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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