Неужели у нас действительно все так плохо с продуктами в магазинах

Опубликованная на сайте kp.ru статья «Соевая колбаса, молоко с "пальмой" и накачанная ветчина: вы даже не представляете масштабы фальсификата в торговых сетях» вызвала целую бурю эмоций среди читателей. Откликнулись и специалисты. Сенатор Сергей Лисовский рассказал, почему в магазинах упало качество продовольствия и можно ли остановить это падение.

- В том, что качество товаров в сетевых магазинах упало, виноваты не поставщики, а сами сети, - сказал КП первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Лисовский. - Они загнали себя в угол жесткой внутренней конкуренцией. Идет постоянное давление на поставщиков — снижайте цену. А снизить цену можно зачастую только за счет снижения себестоимости составляющих компонентов. То есть дорогие ингридиенты заменяются дешевыми — и это подталкивает к снижению качества.

Это серьезная проблема. Мы в свое время отказались от ГОСТов. Они разрабатывались научно-исследовательскими институтами, решали задачи не только безопасности, но и качества продукции. А качество предусматривает наличие определенных полезных веществ, микроэлементов и т.п. И вот за счет всех этих хороших веществ мы получали продукты, которые нас устраивали: вкусные, полезные и безопасные. Потом мы от ГОСТов отказались, перешли на технические условия. И единственное, что требуется от производителя, это безопасность. И все это делалось во имя свободного рынка, ради того, чтобы не давить на производителя. Если бы у нас были прежние ГОСТы, то производители не имели бы возможности опуститься ниже определенный цены, как бы на них не давили сети. Тогда бы они конкурировали не за счет применения дешевых ингридиентов, а за счет эффективности производства, давности присутствия на рынке, репутации.

Сейчас потребителю невозможно понять, где качественный продукт, а где нет. Если производитель заявляет, что его ТУ соответствуют советскому ГОСТу, тогда можно надеяться, что это нормальный продукт. Но это вопрос доверия к производителю.

Для того, чтобы навести порядок с продуктами, нам надо вернуться к ГОСТам, вводить параметры качества и безопасности. Причем безопасным продуктом должен считаться не тот, который не вызвал мгновенного отравления, а тот который можно годами есть, а в тебе не будут накапливаться вредные вещества.

Считается, что фермерские продукты более натуральные, качественные. До какого-то момента так и было. Но сейчас многие крупные производители камуфлируют свои продукты под фермерские. Кроме того, умиление фермерским очень опасно. Я очень люблю молоко, пью по полтора литра в день. Но у кого попало брать его не буду. Потому что знаю, каким опасным оно бывает. Да, оно более живое, более полезное, чем переработанное. Но там бывает такое многообразие микроорганизмов, что все эти плюсы перечеркивают. То же и с колбасой. Мы же не знаем, мыл руки фермер или нет, когда шпиговал эту колбасу.

Так что единственный выход для потребителя — делать как я. Попробовал пяток разных производителей печени трески, понравился один — его и покупаю. Метод проб и ошибок.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Советы от члена правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова.

1. В первую очередь надо отталкиваться от цены. Если видите масло за 50 руб, то, наверное, сложно ожидать от него высокого качества. В магазины мы ходим регулярно и знаем стоимость продуктов, которые постоянно берем. Если цена низкая, и это не акция, то это повод насторожиться. Продукты без заменителей стоят ощутимо дороже.

2. По действующему законодательству качество продукта гарантирует производитель. Поэтому надо исходить из того, что все, написанное в сопроводительных документах на продукт — это правда. Таким образом, второй совет — внимательно читайте этикетки. Если в продукте есть пальмовое масло или иные заменители, то они будут указаны. А дальше решайте сами.

3. Не заблуждайтесь на счет рынков или маленьких магазинчиков — на самом деле там более низкая гарантия качества, чем в сетевых магазинах. В ритейле контроль достаточно строгий. Например, просроченные продукты или содержащие вредные микроорганизмы там не примут. Но куда пойдет такой продукт. Производитель его не уничтожит - он повезет в другое место: на рынок или в «магазин у дома». Там службы контроля качества значительно слабее.

4. Надпись «фермерский магазин» сама по себе не гарантирует качества. Там вполне могут оказаться не фермерские продукты, а те, которые не приняли в соседнем сетевом гиганте. Просто надо понимать, что фермер не может торговать ежедневно круглый год широким ассортиментом. У него просто нет таких объемов. Так что если вам говорят, что весь товар с одной фермы, значит, что-то не то. Надо относиться к таким точкам с той же подозрительностью, как и к обычным магазинам.

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Соевая колбаса, молоко с "пальмой" и накачанная ветчина: вы даже не представляете масштабы фальсификата в торговых сетях

В борьбе за уменьшающуюся маржу производители и сети идут на любые маркетинговые ухищрения. Уменьшают литровые пакеты молока до 900 мл. Гречку вешают по 900 и даже 800 граммов.

Но, это все невинные шалости. В конце концов, в рекламных акциях все играют в одну игру. Покупатели хотят, как можно более низкую цену. А производитель и продавец – в любом случае должны тоже зарабатывать.

Другое дело, когда на магазинных полках оказывается настоящий фальсификат. (подробности)