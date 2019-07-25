2019-07-25T22:13:22+03:00
Звезды

Каждой блохе - свой мир: "Паразиты" триумфально шествуют по отечественным экранам

Фильм рискует стать самой кассовой корейской лентой в истории российского проката
Георгий ЛИФШИЦ
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Кадр из фильма "Паразиты".Кадр из фильма "Паразиты".
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"Паразиты" – продолжают бить рекорды. Первый южнокорейский фильм, получивший высшую награду Каннского кинофестиваля рискует стать самой кассовой корейской лентой в истории российского проката. За три недели картина заработала почти миллион долларов, что очень неплохо для арт-мейнстрима и не слишком известного в нашей стране режиссера Пон Джун-хо.

На "Паразитов" уже написано немало рецензий, но очевидно, что корейское кино так и осталось закрытым ларчиком. Понятно, что перед нами умышленное кино, удачный микс каннских хитов прошлых лет - "Магазинных воришек" и "Белого квадрата". Не вызывает сомнений, что "Паразиты" - все действующие лица: богачи живущие за счет бедняков, равно как и бедняки, живущие за счет богачей. Не все аллюзии разгаданы, не все детали прочитаны. А во время пресс-показа кино, скорее озадачило. "Ну что, стоило каннской овации?" - развел руками один критик, имея в виду ставший знаменитым факт. Европейский зритель встал после премьеры "Паразитов" и аплодировал пятнадцать минут.

Это вечная история о столкновении богачей и бедняков. Перед нами две зеркально похожие друг на друга семьи: отец, мать, сын и дочь. Богачи Паки живут на холме, в доме, сотканном из света и стекла. Бедняки Кимы ютятся в полуподвале, ниже уровня коммуникаций, так, что в их окна постоянно мочатся какие-нибудь выпивохи, а самая высокая точка квартиры - унитаз.

Эти миры никогда бы не пересеклись, если бы не хитрый трикстер Ки Ву.

Молодой человек из бедной семьи, получает от своего друга отличную работу: заменить его в качестве репетитора и побыть учителем английского для девочки из богатого дома.

-Ты столько раз поступал в университет, что знаешь английский лучше, чем любой из студентов, - ободряет друг.

Ки Ву страшно рад открывшейся возможности и, попав во дворец, обманывает не слишком умную жену богача и помогает своей семье занять место прежней прислуги. Отец становится водителем. Сестра - арт-терапевтом. Мать - экономкой.

Хитрая интрига приводит к тому, что хозяева увольняют и прежнего водителя, и экономку, служившую верой и правдой, но Кимы не особенно печалятся на этот счет. "Ты о нас подумай, это нам плохо", - упрекает дочь впавшего в сентиментальность отца.

Важная деталь: чтобы обман не был раскрыт, Кимы делают вид, будто они никакие не родственники. И все бы ничего, если бы не запах, который улавливает и хозяин дома, и его маленький сын. Паки и сами не могут сформулировать, чем пахнет. Это чужой и незнакомый для них запах - бедности, дешевого порошка, подвала и сточной канавы за окном.

- Самый лучший план, тот, которого нет, сынок. Такой план никогда не потерпит неудачу, - учит сына папаша Ким.

Образ жизни семей строится на их философии, в первую очередь на философии каждого героя. Нищий папа-Ким живет одним днем, в отличие от авантюриста-сына, одержимого идеей планирования.

Глава богатого дома, господин Пак, старается, чтобы все соответствовало формальностям, было четко и расписано. Его любимое слово - "граница". В определенные моменты фильма кажется, что Пак разгадал хитрую игру семейки авантюристов. Но всякий раз Пак отступает на шаг назад. Он не переходит границу, ведь их соблюдение - важное условие равновесного сосуществования двух миров.

И эту границу размывает потоп. Поднимается буря, льет дождь, сверкают молнии. Квартал Кимов превращается в гротескное подобие Венеции, где шлепанцы и одежда несутся по улицам, бедняки, по пояс в воде, вытаскивают вещи из подвалов, а сюжет фильма разворачивается по совершенно непредсказуемому сценарию. "Паразитам" предстоит узнать, что в просторном хайтековском особняке скрываются еще и другие приживалки. Зрителям - предстоит убедиться, что под личиной социальной комедии может скрываться жестокий триллер.

ПАРАЗИТЫ (Parasite 2019) .официальный трейлер

ИСТОЧНИК KP.RU

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