Здравствуй, Рая, ты вернулась

Некоторые продюсеры хотят сделать деньги, снимая «Человека-паука» при помощи все более и более совершенных технологий.

Некоторые актрисы грезят о роли булгаковской Маргариты, а актеры репетируют ночами Хлестакова. А вот на канале «Россия» во второй раз сняли сериал про Раю - провинциальную парикмахершу, умеющую расследовать преступления.

Первая версия называлась «Рая знает». Вариант номер два слегка изменился. Премьера появилась только что. Теперь «Рая знает все». Это ли не торжество отечественной современной драматургии? В 2015 году показать сериал про то, как парикмахерша в исполнении Ирины Пеговой помогает расследовать участковому (Дмитрий Дюжев) провинциальные преступления, а в 2018-м переснять то же самое слово в слово - чудесное доказательство, как ценится сценарное мастерство. Уже трактовки сценариев в ход пошли.

Я не шучу. Те же реплики, то же преступление. Видимо, схема этого конкретного убийства казалась и авторам, и продюсерам настолько эксклюзивной, что они не могли с ней расстаться после окончания сериала.

Вот Пегова. Ее давно любят кинокритики за как бы естественность и умение изобразить в кадре любую буфетчицу-маникюршу с богатым внутренним миром. Ходит по экрану, всех тормошит, формами трясет. И Дюжев. Нашли ему ход: заикался он и не мог выговорить даже слово «участковый» с первого раза. Теперь в бой во второй версии запущены Анастасия Веденская со страшным макияжем и строгий Сергей Губанов, который совсем не заикается. То есть поняли по реакции публики, что заикание как-то мешает восприятию контента, и перешли к привычной схеме: «суровый мужик на дауншифтинге», мечта всех баб района.

Господа! Вы помните «Криминальное чтиво»? Там Ума Турман Траволте рассказывает, как сериал не пошел. Не пошел, и не надо. Проверили на тестовой аудитории. Вы не поверите, но эта штука действует и сегодня на студиях. Снимают пилоты, потом меняют актеров, но не переснимают сериалы, где даже не меняются фамилии персонажей. И не показывают промежуточные результаты по ТВ.

Кстати, если бы поменяли фамилии, никто б и не заметил. Участковый Владимир Костюков? Рая? Это кто - Нина Заречная и Трегубов? Офелия и Гамлет? Элиза Дулитл и профессор Хиггинс? Д’Артаньян и Констанция наконец?

А так все ровненько. Ходит-бродит парикмахерша. Всплескивает руками. Иногда открывает в изумлении рот. В минуты озарения. И я даже не могу сказать, что Пегова была лучше. Озарение у них у всех одинаковое.