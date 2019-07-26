И бесконечно длинные ноги: 45-летняя Судзиловская в бикини рассказала о секретах своей красоты

Олеся Судзиловская уже месяц отдыхает в Калифорнии: актриса наслаждается отдыхом в солнечном Лос-Анджелесе, где столбик термометра редко опускается ниже 28 градусов. За это время звезда кино и сериалов успела обзавестись роскошным загаром, которым она решила похвастаться в Инстаграме. На своей страничке Судзиловская опубликовала снимок, сделанный у бассейна: Олеся загорает в бикини, демонстрируя стройную фигуру и бесконечно длинные ноги. 45-летняя мама двоих детей выглядит невероятно подтянутой и спортивной.

О том, какие секреты помогают ей сохранять фигуру в тонусе, актриса регулярно рассказывает в своем блоге. Вот и в этот раз она решила напомнить, что проверенные временем простые упражнения, вроде приседаний или качания пресса, действуют лучше всего.

- У нас среда. Сегодня, возможно, мы с вами, друзья, и не откроем для себя новые средства по уходу за лицом или телом, просто выполняем физические упражнения, проверенные временем, - предложила поклонникам Судзиловская. – И, как мы любим говорить с моей доброй подруженькой Аллой Крутой (сестрой композитора Игоря Крутого – Ред.), вспоминая отличный анекдот: «...Во-первых, это красиво!».

olesya_sudzilovskaya У нас среда.)

Судя по Инстаграму звезды, Судзиловская действительно много занимается спортом. Она не только бегает на беговой дорожке, но и выполняет приседания, упражнения на пресс, трицепсы и растяжку. Кроме старой доброй разминки актриса поддерживает красоту и с помощью новомодных средств и процедур. Недавно, например, она попробовала избавиться от лишних складочек на боках, воздействуя на них низкими температурами.

- Я выбрала криолиполиз (борьба с локальными жировыми отложениями с помощью холода - Ред. ред.), - рассказала Судзиловская. - Мне говорили, что криолиполиз помогает обрести идеальные формы, борется с несовершенствами фигуры. Но результат превзошёл все мои ожидания! Эффект подтянутости стал ощутим очень скоро, даже спустя неделю после процедуры! Кстати, при правильно питании эффект от полученной процедуры сохраняется на несколько месяцев.

Актриса может позволить себе самые дорогие процедуры: ее муж, бизнесмен Сергей Дзебань – очень обеспеченный человек. Олеся практически не делится в соцсетях снимками с супругом и редко публикует фото своих сыновей Марка и Артема. Судзиловская справедливо считает, что счастье любит тишину, хотя и охотно рассказывает поклонникам о том, как она проводит свободное время, отдыхает, и что нового узнает в путешествиях.

olesya_sudzilovskaya Сделано! Приседания, упражнения на пресс, поперечные живота, трицепсы и растяжка завершены!

Актриса и ее супруг начали встречаться в конце 2000-х. История их знакомства была очень романтичной. Коллега и друг Судзиловской Гоша Куценко пригласил ее в Красноярск. Как истинный джентльмен, Куценко позаботился об Олесе, прислав за ней в аэропорт машину. За рулем автомобиля сидел Дзебань. Таким оригинальным способом Сергей, который уже тогда был состоятельным топ-менеджером, хотел познакомиться с известной актрисой и уговорил Гошу ему подыграть. Судзиловская думала, что он обычный шофер и даже пригласила Сергея в Москву, пообещав устроить его на хорошую работу. Когда Олеся узнала, кто ее новый знакомый на самом деле, долго смеялась. Дзебань начал ухаживать за актрисой, и она ответила на его чувства.

В 2009 году у Судзиловской родился сын Артём, а 26 октября того же года она вышла замуж за Сергея Дзебаня. 19 января 2016 года у супругов родился второй сын Майк. Сергей Дзебань занимается финансами, он – один из топ-менеджеров Росбанка.