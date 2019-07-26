Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман стал отцом в четвертый раз

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Новая спутница жизни 50-летнего британского лорда Джастина Портмана родила ему сына. Американская актриса Морган Снайдер подарила Джастину настоящего богатыря: как рассказал Портман в Инстаграме, вес новорожденного малыша – 4 килограмма 200 граммов.

- Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Беркели Портман. Его вес — 4,2 кг. Морган пришлось изрядно потрудиться! – написал Джастин, поделившись снимком младенца.

Незадолго до родов Портман и Снайдер связали себя узами брака: будущие родители устроили скромную церемонию на его родине в Британии, в городе Херефорд. На церемонии присутствовали дети Джастина от брака с Натальей Водяновой - Нева, Лукас и Виктор.

justinportman My beautiful new wife @morganesnyder #shotgunwedding

Джастин и его избранница живут в Уругвае. Экс-супруг Водяновой давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье (состояние семьи Портман оценивается в 2,5 миллиарда британских фунтов). Дети Натальи регулярно летают к нему, и, судя по всему, обожают проводить время с папой в Южной Америке. Наследники супермодели отлично поладили с новой избранницей своего отца: в мае они вместе с Джастином и Морган путешествовали по Европе, побывав в Италии и в Хорватии. Экс-супруг Натальи Водяновой проводит много времени со своими детьми и уделяет им много внимания, хотя они и живут на разных континентах.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Джастин долго отказывался давать Наталье развод и решать вопрос с опекой над детьми. Лорд не разговаривал с бывшей женой и общался с ней только через адвокатов. Но в конце концов экс-супругам удалось урегулировать отношения. Сегодня 37-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Вместе с Антуаном они воспитывают совместных сыновей Романа и Максима.

В одном из откровенных постов в соцсетях Джастин Портман признался, что их семейную жизнь разрушили карьерные амбиции Натальи. К тому же лорд начал злоупотреблять алкоголем, что тоже подточило их брак.

- Моя жизнь больше не была в синхронности с ее модной жизнью. Я думал, что она стыдится меня, - рассказывал Джастин. - Я становился для нее чем-то вроде старой и вышедшей из моды сумки от Louis Vuitton. Тогда я добровольно отправился на 28-дневный курс в реабилитационный центр. Для меня быстро стало очевидным, что это не то место, где мне следовало находиться, но я решил, что должен оставаться там ради моей семьи.

justinportman Джастин с дочкой Натальи Водяновой Невой

Портман рассказал, что стало последней точкой в их отношениях.

- На 27-й день в реабилитационном центре - это был традиционный день, когда пациентов навещали родные и друзья - моя бывшая жена заявила мне, что она совершенно по мне не скучала и не заинтересована в том, чтобы я вернулся в семью. Я испытал огромный шок, мне было очень больно...

К счастью, Джастин смог справиться с пьянством и начать новую жизнь. К слову, Наталья Водянова никак не отреагировала публично ни на свадьбу своего экс-супруга, ни на появление на свет его четвертого ребенка.