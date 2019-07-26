Приоритеты Ленобласти обновили согласно национальным проектам

Стратегия социально-экономического развития Ленобласти до 2030 года синхронизируют с задачами, поставленными национальными проектами и с актуальной глобальными трендами. Об этом рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко на выездном заседании правительства региона, которое проходит 25 июля, в Гатчине.

«Мы последовательно с вами исполняем свое решение о том, что стратегия развития области должна быть «живым» документом. Мы возвращаемся и будем возвращаться к этому документу, сегодня мы его синхронизируем с задачами, поставленными национальными проектами, с актуальной ситуацией в регионе и глобальными трендами», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В обновленной версии Стратегии определены важные приоритеты. В первую очередь - в сфере демографии и здравоохранения. Здесь поставлены задачи по стимулированию рождаемости и снижению смертности населения в трудоспособном возрасте. Также в приоритетах Стратегии: развитие физкультуры и массового спорта, увеличение числа предприятий-экспортеров, сохранение лидерства в производстве продуктов, рост качества транспортного обслуживания населения, повышение уровня благоустройства и инфраструктурного обеспечения городских и сельских поселений.

Надо отметить, что программе формирования комфортной городской среды в 2019 году участвуют 83 муниципальных образования региона. Реализовать планируют 122 проекта общественных пространств и дворовых территорий.

Заинтересованы власти и в увеличение доходов в сфере туризма, поэтому в скором времени в Ленобласти появится «Пушкинский маршрут» для гостей региона. Интересен он будет и для иностранцев.

По итогам заседания удалось сформулировать ключевые решения, цели, конкретные шаги в составе каждого приоритетного направления.

В рамках заседания также обсудили и тему повышения инвестиционной привлекательности региона. Ленобласть разработала новый механизм налоговой поддержки региональных инвестпроектов - снижение ставки на прибыль до 10% и освобождение от уплаты налога на имущество компаний. Получить льготу смогут организации, вложившие в дело от 50 млн. рублей.

Показателем успешной реализации стратегии социально-экономического развития Ленобласти станет вхождение региона в ТОП-7 по качеству жизни к 2030 году.

Отметим, что стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года утверждена областным законом в августе 2016 года и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого и была проведена актуализация Стратегии и скорректированы дальнейшие приоритеты и цели.