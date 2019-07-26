Ученые вывели золотую формулу похудения

Ученые из университета Дьюка (Северная Каролина, США) провели 2-летнее исследование, которое показало: существует достаточно простой путь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого нужно сократить калорийность питания.

В рамках эксперимента в течение двух лет его участники (всем им было до 50 лет) сбросили в среднем по 7 килограммов. В итоге у них нормализовалось давление, снизился уровень холестерина и сахара в крови, а также общий уровень воспаления в организме. При этом добровольцы сокращали свой рацион всего на 300 калорий. Казалось бы: это же совсем просто! Но загвоздка в том, что большинство людей не знает или не задумывается, сколько калорий содержится в продуктах, и даже не читает их состав.

Исследователи выдвинули гипотезу, что к улучшениям показателей в организме приводит не только потеря веса, но и метаболические улучшения, вызванные меньшим потреблением калорий. Кстати, единой нормы необходимых калорий для всех нет, у каждого человека все индивидуально, подчеркивают специалисты.

Сориентироваться помогает так называемая формула поддерживающей калорийности. При таком количестве калорий человек не похудеет, но и не поправится. То есть вес будет держаться примерно одним и тем же. Зато, если вычесть из полученной цифры 10 — 15%, то получится как раз снижение калорий, необходимое для эффективного и безопасного снижения веса.

Для расчета поддерживающей калорийности вам нужно умножить ваш нынешний вес на коэффициент вашей активности. В зависимости от образа жизни и занятий коэффициент будет таким:

28 — малоактивный образ жизни (работаете в офисе / сидите дома/ не занимаетесь спортом);

31 — вы активный (проходите по 10 тысяч шагов в сутки и тренируетесь 2-3 раза в неделю);

33 — вы очень активный ( 5 тренировок в неделю и более).

Пример:

Ваш нынешний вес 62 кг. При этом вы 2 раза в неделю ходите в фитнес-зал. Значит, калорийность для поддержания веса будет равна 62 Х 31 = 1 992 ккал в сутки. А чтобы похудеть нужно вычесть 15%, то есть 1 992 — 15% = 1693 ккал в сутки.

ИТОГО

Среднее снижение калорийности у участников эксперимента составляло около 12%. Через два года у добровольцев обнаружили снижение хронического воспаления. Это отличный результат, поскольку известно, что такое воспаление может привести к заболеваниям сердца, раку и снижению когнитивных функций, отметили эксперты.

- Таким образом, даже небольшие изменения в питании, такие, как отказ от перекуса, могли бы уменьшить бремя диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, - подчеркивают исследователи.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Врач-эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Интернет-канала «Записки доктора Павловой» Зухра Павлова:

- Лишний вес действительно крайне опасен. В излишках жировой ткани в животе — это называется абдоминальный, или висцеральный жир — развивается воспаление. Оно становится системным и захватывает весь организм. Страдает сердечно-сосудистая система, вследствие чего нарушается кровоснабжение органов и тканей. А там и до инсультов и инфарктов недалеко.

Воспаление затрагивает и нервную ткань, в том числе в головном мозге. Из-за этого нарушается передача нервных импульсов, управление различными органами, страдает память, интеллект. Сейчас известно, что именно воспаление лежит в основе болезни Альцгеймера.

Если же уменьшить объем жировой ткани, в которой развивается воспаление, то уменьшается и сама степень выраженности воспаления и его масштабы.

Самое важное – похудеть нужно один раз. И больше не набирать вес. Потому что любой набор лишнего веса ведет к воспалению жировой ткани. А воспаление всегда заканчивается фиброзом, то есть перерождением, замещением ткани того или иного органа соединительной тканью, которая не выполняет функций органа.

По сути, после каждого набора веса и начала или повышения уровня воспаления часть тканей органов, например, печени, или внутренняя выстилка сосудов, будут органически изменены. И эти неблагоприятные изменения уже не удастся повернуть вспять.

И в любом случае, когда человек то худеет, то поправляется, он каждый раз подвергает свой организм стрессу. Поэтому такие качели очень вредны.

Нужно один раз избавиться от жировой ткани и выработать за этот период выздоровления правильные привычки:

1. Сбалансированно и регулярно питаться.

2. Быть физически активным всегда.

3. Соблюдать режим.

Эти полезные привычки помогут вам сохранить здоровье и повысят шансы стать долгожителем.