54-летняя Моника Белуччи снялась в купальнике для обложки журнала

В свои годы Моника Белуччи по-прежнему остается одной из самых красивых актрис европейского кино. 54-летняя звезда экрана снимается для рекламы и глянца, позируя порой в очень смелых образах. На обложке свежего номера французского журнала «Madame Figaro» Моника предстала в купальнике. Актриса снялась в горячей летней фотосессии у бассейна, продемонстрировав волнующие женственные формы.

На снимках Моника позирует в закрытом черном купальнике с глубоким вырезом, стоя на бортике бассейна. На других снимках прекрасная итальянка купается в голубой воде, плавая прямо в полупрозрачном платье, обрисовавшем ее фигуру.

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В интервью «Madame Figaro» Моника упомянула о своем недавнем разрыве с молодым любовником — месяц назад она объявила, что рассталась с 37-летним бойфрендом Николасом Лефевром. На вопрос журналиста, встречается ли она с кем-нибудь сейчас, актриса заметила: «Я ведь сказала, что мы расстались, а не что я одинока». Впрочем, от прямого ответа, есть ли у нее в настоящий момент мужчина, Моника все же ушла.

Моника снялась в купальнике для французского журнала. Фото: Инстаграм.

Актриса вспомнила и свой болезненный развод с Венсаном Касселем. Моника не скрывает, что тяжело пережила крах своего брака. Поговаривают, что Венсан был неверен своей красавице жене, но прямо Белуччи никогда об этом не говорила.

- Хотя это и было мое решение, но когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты его больше не любишь. Это значит, что больше не можешь продолжать быть вместе, - считает итальянка.

Разумеется, в интервью прозвучал вопрос о том, как ей удается оставаться в прекрасной форме, и пользовалась ли она услугами пластических хирургов. Актриса отрицает, что когда-либо делала пластику, и уверяет, что у нее все свое. Впрочем, Моника не исключает, что в будущем она решится на подтяжку лица.

- Возраст открывает другие роли. Морщины, темные круги — это позволяет предстать на экране в новых амплуа. Однажды я услышала фразу, которая стала моим девизом: «У каждого есть свои причины», - говорит она. - Людей, которые пользуются услугами пластических хирургов, я не осуждаю. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь делать подтяжку лица. Иногда я вижу прекрасные результаты таких процедур и думаю: почему бы и нет.

Напомним, Моника Белуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет, пара рассталась в 2013 году. Старшей дочери артистов Деве 14 лет, младшей Леони — 9 лет. Дева уже пытается идти по стопам матери - девушка начала модельную карьеру. Весной она снялась в фотосессии для рекламы нового парфюма Dolce&Gabbana. С известной итальянской маркой много лет подряд сотрудничала Моника, и вот теперь «лицом» модного дома стала ее дочь.